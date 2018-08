ilgossip

: Raffaello Tonon: 'Mio padre non s'è mai visto, ringrazio il cielo per non aver preso nulla da lui'… - IncontriClub : Raffaello Tonon: 'Mio padre non s'è mai visto, ringrazio il cielo per non aver preso nulla da lui'… - gossipblogit : Raffaello Tonon: 'Mio padre non s'è mai visto, ringrazio il cielo per non aver preso nulla… -

(Di sabato 11 agosto 2018) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 è stato intervistato da Spy.ToRaffae non ha riconquistato la popolarità televisiva grazie alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda in autunno con la terza edizione. Il conduttore televisivo e radiofonico, opinionista, televenditore e consulente di moda, grazie al reality show, inoltre, ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, con cui è nata una profonda amicizia. Intervistato dal settimanale Spy,si è soffermato sul proprio inconfondibile stile contraddistinto da eleganza, educazione e modi di fare d’altri tempi. In merito,ha ringraziato sua madre per l’educazione che gli ha impartito, sottolineando, come già aveva fatto all’interno della Casa, l’assenza totale del: L’eleganza è ...