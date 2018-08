Racconta a tutti che sono stati a letto insieme | lei gli getta candeggina in faccia

Muore la moglie - quello che fa l’Inps è assurdo. Il marito Racconta tutto. La sua storia fa subito il giro del web suscitando l’indignazione di tutti : La storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Italia ed è davvero assurda. Aveva appena perso la moglie dopo 8 lunghi anni di malattia e il dolore per quella scomparsa era ancora vivissimo quando a casa ha bussato una donna, una incaricata dall’Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna per accertare se la malata oncologica era in casa e se effettivamente era nelle condizioni di non andare al ...

“Niccolò Bettarini lascia l’ospedale”. Poi il messaggio di Simona Ventura che commuove tutti. La mamma rompe il silenzio con un toccante post in cui Racconta tutto a una settimana esatta dalla brutale aggressione al figlio : Il fato è diventato subito di dominio pubblico, e così tante righe e tante parole si sono spese per Niccolò Bettarini dopo la disavVentura che ha passato e che poteva trasformasi in dramma. A una settimana dalla notte più terribile della sua vita, Simona Ventura, la mamma, ha affidato a Instagram un post che esprime tutta la sofferenza, il dolore, la paura provata alla notizia della brutale aggressione del figlio Niccolò, accoltellato ...

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici Senza Frontiere Raccontano che siamo tutti #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...

Silvio e 'De Gregorio connection' Ecco la verità mai Raccontata Tutti i documenti sugli accordi : La prescrizione ha chiuso il processo contro il Cavaliere, accusato di avere corrotto il senatore. Ecco i documenti che provano si trattò di intese politiche alla luce del sole Segui su affaritaliani.it

NBA – Lonnie Walker e le sue strane teorie - il rookie degli Spurs spiazza tutti : “Hitler? Non credo a quello che ci Raccontano” : Lonnie Walker e la sua strana teoria in merito alla morte di Adolf Hitler: il rookie degli Spurs spiazza tutti con il suo pensiero critico su uno dei casi più controversi della storia Dopo la convinzione che la ‘Terra sia piatta’ avanzata da Kyrie Irving e l’utilizzo dei ‘dinosauri come animali’ domestici da parte di Jordan Clarkson, l’NBA è abituata alle teorie più strane. Ma ogni volta che ne spunta una ...

Giornata mondiale del rifugiato - l’Unhcr Racconta le vite di chi scappa dalle guerre Ecco tutti gli eventi in giro per l’Italia : Solo tre mesi dopo essere stato evacuato dalla Libia Amanuel Fikadu, rifugiato eritreo, ha inaugurato la sua prima mostra d’arte ad Empoli. Non udente sin dalla nascita è fuggito dal suo Paese quando era solo un adolescente. Senza la famiglia, in Sudan, è stato costretto a lasciare la scuola in quinta elementare perché non esisteva un programma di sostegno per i non udenti. Oggi sogna di proseguire gli studi e spera di poter andare ...