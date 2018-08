Questa sera si conclude la manifestazione Notti a Monte Sirai | al Parco

Marsala - gli appuntamenti fino a mercoledì a partire da Questa sera : questa sera si proietta un film adatto alle famiglie al Complesso San Pietro , ore 21,30, WONDER. DOMANI, Venerdì 10 - Cantine Florio , dalle ore 19, CALICI DI STELLE, visite e degustazioni - Antiche ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : temporali sparsi da Questa sera a sabato : Un Allerta “giallo” per possibili criticità idrogeologiche per temporali è stato emesso dalla Protezione Civile regionale dal pomeriggio di oggi fino alle ore 6.00 di sabato. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire dalle ore 18.00 di oggi sulla regione saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche forti, alternati a fasi di tempo migliore. L’instabilità potrebbe essere più accentuata nella giornata di venerdì. La ...

Europa League : Questa sera Atalanta-Hapoel Haifa : “Nel calcio europeo c’è molto equilibrio, il risultato di Sarajevo è stata una casualità, un’eccezione”. Gian Piero Gasperini non si fida dell’eccessiva facilità con cui la sua Atalanta s’è conquistata la qualificazione al terzo turno preliminare, che questa sera (ore 18 italiane, 19 in Israele) la vedrà impegnata in casa dell’Hapoel Haifa: “Siamo venuti per giocare, non per turismo. La ...

Al via Questa sera a Sante Marie la sesta Notte bianca dei bambini con giochi e laboratori : questa sera, a partire dalle 21, in piazza Aldo Moro tutti i bambini potranno partecipare attivamente ai laboratori ambientali, agli spettacoli del mago, al color party, ai giochi di squadra, alla ...

I Giardini della Paura - Questa sera 'Lo strano vizio della signora Wardh' : ... 1980, , e una grande occasione per incontrare uno dei pilastri del cinema italiano di genere che ha spaziato dal thriller al poliziesco, dalla commedia sexy al mondo-movie, dal post atomico fino al ...

Paura per Anna Oxa - annullato il concerto di Questa sera : «Problemi di salute» : E' stato annullato 'per problemi di salute dell'artista' il concerto di Anna Oxa previsto ad Anzio la sera del 7 agosto. Lo comunica la società Ventidieci secondo la quale 'il concerto previsto presso ...

The Good Doctor : Questa sera - martedì 7 agosto 2018 - il quarto appuntamento : Torna stasera su Rai1 la serie campione di ascolti The Good Doctor con uno apprezzatissimo Freddie Highmore.

18Erfestival : "Back to Trio" Questa sera a Mordano - BO - : Da qui, le composizioni originali e i diversi spettacoli che Del Barrio porta in giro da anni assumono i contorni di una world music senza frontiere, con richiami al tango e alla musica andina. Lo ...

In Piazza Grande Questa sera la "Notte bianca del cibo italiano" : Alla sera cena nei ristoranti aderenti di Modena a Tavola MODENA Il 4 agosto è il giorno in cui nacque Pellegrino Artusi , il famoso critico gastronomico autore de "La scienza in cucina e l'arte del ...

Tanti spettacoli - in Abruzzo - nella settimana che precede il Ferragosto. Si parte Questa sera : Tanti spettacoli, in Abruzzo, nella settimana che precede il Ferragosto. Si parte questa sera, venerdì 3 agosto , con il concerto, al Porto Turistico di Pescara, di uno dei canTanti più amati dai giovani: ...

The Good Doctor : Questa sera - martedì 31 luglio 2018 - il terzo appuntamento : Shaun dovrà fare i conti con i pregiudizi sul suo conto, mentre l'avventatezza di Claire le creerà doversi problemi.

Tutto pronto : Questa sera la notte bianca di Sperlonga : Colombo, nell'area per famiglie , dove ci sono attualmente le giostre per i più piccoli, , con piccoli spettacoli per bambini. Si prosegue poi verso il centro storico, passando per piazzale dello ...

Inter-Chelsea - diretta su Sky Questa sera : le probabili formazioni : L'Inter alza decisamente l'asticella dei test e questa sera, calcio d'inizio alle ore 20 a Nizza, punta ad ottenere una vittoria di prestigio [VIDEO]. Avversario è il Chelsea di Maurizio Sarri: la gara odierna è un test molto importante anche per lui. Il teatro è quello dell'International Champions Cup, regina dei tornei estivi che, da qualche anno, ha decisamente fagocitato tutta l'attenzione mediatica del pre-campionato. Il match verra' ...

Questa sera due specialità gastronomiche alla Festa de l'Unità prima dei fuochi d'artificio : La Festa de l'Unita prosegue ancora per questo Week end con tutti i piatti della tradizione con le specialità della cucina di Miranda. Questa sera prima dei fuochi artificiali due classicissimi della ...