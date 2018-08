“Presto | corra in ospedale” Ha le unghie sempre curve e rovinate | la scoperta dei medici

caffeinamagazine

(Di sabato 11 agosto 2018) Un rapporto decisamente non felice con le proprie, che lei stessa considerava “brutte” e “antiestetiche”. E delle quali però non si era preoccupata più di tanto, non riuscendo a curarle come avrebbe voluto: quei tratti ricurvi, che avevadetestato, li aveva bollati come un marchio di famiglia, senza sospettare che in realtà erano la spia di una malattia gravissima che l’aveva colpita. Jean Taylor, 53 anni, ha infatti scoperto con orrore di avere un cancro ai polmoni. Un male che aveva colpito a suo tempo anche la madre, costretta a un intervento molto complicato con la rimozione di parte dell’organo. A farla insospettire era stata la figlia Stephanie che si era accorta che anche la nonna aveva proprio quel tratto distintivo: così aveva iniziato a fare ricerche su Google scoprendo che proprio lepossono essere una spia della ...