Premier : Chelsea di Sarri vince a debutto : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Buona la prima di Maurizio Sarri in Premier. All'esordio nel campionato inglese, il Chelsea guidato dall'ex tecnico del Napoli ha battuto per 3-0 in trasferta l' Huddersfield. ...

Premier League : Huddersfield-Chelsea 0-3 - gol di Kanté - Jorginho e Pedro. Gol e highlights : Il gol che sblocca il risultato arriva da Kantè, ispirato da Willian: il campione del mondo risponde al connazionale Pogba, autore della prima rete stagionale del campionato inglese, messa a segno ...

Premier : il Chelsea di Sarri vince con l'Huddersfield - Jorginho gol su rigore : Buona la prima per Maurizio Sarri in Premier. Il suo Chelsea soffre nel primo tempo, ma passa in casa dell'Huddersfield. Reti nella prima frazione di gioco di Kanté, gran spunto di Willian sulla ...

Premier League - alle 16 debutta il Chelsea di Sarri : Kepa e Jorginho titolari : HUDDERSFIELD-Chelsea LIVE h 16 Formazioni ufficiali Huddersfield, 4-4-2,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Parra, Hogg, Billing, Jorgensen; Mounie, Kachunga. All: Wagner Chelsea, 4-3-3,: Kepa;...

Premier League - Sarri : 'Felice della rosa del Chelsea' : 'Davvero molto felice' della rosa del Chelsea: così Maurizio Sarri, alla vigilia del suo debutto in Premier League, domani sul campo dell'Huddersfield. Nelle ultime giornate di mercato i Blues hanno ...

Pronostico e Probabili Formazioni Huddersfield Town-Chelsea - Premier League 11-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield Town-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Terriers con il solito 4-4-2, Blues con Jorginho titolare al suo debutto in campionato. Il primo sabato di Premier League vede il Chelsea del nuovo manager Maurizio Sarri debuttare al John Smith’s Stadium contro i padroni di casa dell’Huddersfield Town. Come arrivano Huddersfield Town e Chelsea? Terriers che partono con l’obiettivo ...

Premier League 2018-19 : City favorito - Liverpool più forte con Alisson - Sarri al Chelsea : Parte venerdì 10 agosto con la sfida tra Manchester United e Leicester la Premier League 2018-19. Il campionato inglese, anche quest'anno è pronto a regalarci delle sfide appassionanti. Si riparte con il City di Guardiola nuovamente favorito dai pronostici per la vittoria finale. Del resto, i Citizens hanno dimostrato nella passata stagione di avere nettamente una marcia in più rispetto alle rivali. Chi lottera' per il titolo Il Manchester City, ...

Premier - Conte pronto a chiedere i danni al Chelsea : Antonio Conte passa alle vie legali dopo il divorzio dal Chelsea. Stando a quanto riportato dal Times, il tecnico avrebbe deciso di portare in tribunale il club di Stamford Bridge per il ritardo con ...

Chelsea - ecco Jorginho : «Premier miglior campionato al mondo. Sarri? Fa un lavoro meraviglioso» : Jorginho, neo giocatore del Chelsea, esprime i primi pensieri da 'blue': tra il sogno Premier e l'allenatore ritrovato Maurizio Sarri

Chelsea - Sarri si presenta : “Premier più difficile della Serie A. De Laurentiis? Dico che…” : Sarri SI presenta- Maurizio Sarri si presenta al popolo Blues. Lingua italiana, ma in arrivo la prima promessa: “Parlerò presto inglese”. Sguardo determinato e voglia di iniziare al meglio la nuova avventura. “PREMIER LEAGUE MIGLIOR CAMPIONATO DEL MONDO! “E’ un vero piacere essere qui a Londra, in Inghilterra, in Premier League nel miglior campionato del […] L'articolo Chelsea, Sarri si presenta: ...

Chelsea - Sarri si presenta 'La Premier è il miglior campionato del mondo' : LONDRA - 'Per me è una sfida difficilissima ma appassionante: la Premier è il miglior campionato del mondo, con i migliori giocatori e gli allenatori più preparati. Non ho chiesto consigli a nessuno, voglio farmi la mia esperienza anche con i miei errori. La Premier è diversa dalla Serie A perché in ...