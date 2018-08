Poliziotto fuori servizio sventa un furto in casa dei vicini

Roma - Poliziotto fuori servizio sventa rapina in orologeria : Ad insospettire un poliziotto del Reparto Volanti, libero dal servizio d in compagnia di una amica, è stata un'autovettura ferma in doppia fila in via Tuscolana, davanti a una orologeria . Le persone ...

Maltempo in Calabria - eroico Poliziotto fuori servizio salva due giovani dal mare in tempesta : Nella giornata di ieri un eroico poliziotto fuori servizio, Paolo Delle Donne, in vacanza con la famiglia a Le Castella in Calabria, ha salvato due giovani in balia del mare in tempesta. Il poliziotto, in servizio a Firenze, ha notato un giovane che stava per annegare a circa 40 metri dalla riva, per il mare agitato dal forte vento che soffiava sulla costa. L’uomo si è subito tuffato in mare raggiungendo il ragazzo a nuoto tra le onde e ...