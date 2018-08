Politica | la Lega Abruzzo tira le somme | Pd in disfacimento Offriamo agli abruzzesi una

RIPRESA E Politica/ I danni del contratto 'flessibile' di Lega-M5s : Lega e Movimento 5 Stelle oscillano alla ricerca del consenso, senza prendere realmente una posizione di campo su dove vogliono portare il Paese.

La voce della Politica Lega su apertura della campagna del Dipartimento Bigenitorialità : ... Separazioni ed Affido Minori della Lega/ Salvini Premier è quello di recepire e prendere nota di tutte le istanze e proposte migliorative da parte di ogni singolo cittadino e da parte del mondo ...

come mai renzi e berlusconi sono convinti che la brutta storia dei 48 milioni di rimborsi alla lega - Politica : DAGOREPORT Sia berlusconi sia renzi sono convinti di due cose. Primo: presto il tema dei migranti da sbarco, che da tanto fiato alla propaganda di Salvini, col finire dell'estate, chiuderà i battenti. ...

Salvini : "Se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che gli eletti facciano Politica con la Lega" : Continua il botta e risposta a distanza tra Forza Italia e Lega. Ma se Berlusconi, intervistato da Huffpost, aveva provato a smorzare i toni, a gettare nuova benzina sul fuoco del centrodestra ci pensa direttamente Matteo Salvini, in un'intervista al Quotidiano Nazionale: "A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze - spiega il leader del Carroccio - "La fine del centrodestra ...

L'incognita della Politica estera dei legastellati sull'accordo nucleare iraniano : Roma . Per l'opinione pubblica, alias "i cittadini", la posizione del governo legastellato sull'accordo nucleare iraniano è un'incognita che solo l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

FINANZA E Politica/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso, ma il Carroccio potrebbe far saltare tutto. CARLO PELANDA

Tra gli interventi annunciati e quelli già posti in essere dal nuovo Governo in tema di LAVORO si riscontrano, a oggi, delle mancanze. GABRIELE FAVA spiega perché

Politica - A Mentone l'incontro tra Giovani della Lega e Giovani di Marine Le Pen : Un successo l'evento comune tra i Giovani della Lega di Matteo Salvini e di Génération Nation, movimento Giovanile del Rassemblement National di Marine Le Pen, che si sta svolgendo oggi, domenica 29 ...

La voce della Politica Potenza - delegazione di FdI a Roma : La centralità Politica di FdI negli ultimi anni, attiva come pochi nei territori e vicina alla gente, è stata oggetto di una lunga discussione con Giorgia Meloni, Guido Crosetto, Francesco ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione Politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Rehn : Bce non dovrebbe legarsi mani troppo presto su Politica... : La Banca centrale europea non dovrebbe legarsi le mani troppo presto quando si tratta di future decisioni di politica monetaria, ma aspettare gli sviluppi dell'economia. Lo ha detto a Reuters il nuovo governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn.

Marion Le Pen ama un leghista Insieme alle Cinque Terre. Foto FN-Lega - alleanza non solo Politica : L'alleanza tra il Front Natonal e la Lega non è solo politica. Ecco le prime Foto in esclusiva mondiale di Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore del Front National, Jean Marie, con il fidanzato, un italiano che milita nella Lega Segui su affaritaliani.it