Play Store | arriva un weekend con tantissime offerte su giochi e app Android

Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Google Play Store contro i giochi falsi - a partire dai cloni di Fortnite : Il Google Play Store ha finalmente deciso di iniziare a contrastare il problema dei giochi falsi, a cominciare dai cloni di Fortnite. L'articolo Google Play Store contro i giochi falsi, a partire dai cloni di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

Moto Face Unlock è un'applicazione sviluppata da Motorola che permette di sbloccare facilmente lo smartphone guardando lo schermo. L'applicazione può essere configurata facilmente dalle impostazioni di sicurezza del terminale e permette di sbloccare il dispositivo tramite il riconoscimento del volto e di accedere con discrezione alle notifiche nella schermata di blocco.

La suite presentata durante l'I/O 2018, chiamata Digital Wellbeing, è ora ufficialmente scaricabile dal Google Play Store, ma solo se il vostro smartphone

Google ci parla dei traguardi raggiunti e degli sforzi futuri per rendere il Google Play Store la miglior piattaforma possibile, per sviluppatori e utenti.

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : "Il mercato mobile è largamente guidato da un'economia legata alle app". La versione per iOS di Fortnite è disponibile da marzo e da allora è tra le applicazioni dell'App Store che guadagnano di più. ...

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : Un potenziale terremoto. Così è stata interpretata la decisione di Epic Games di non distribuire l'attesissima versione per Android di Fortnite tramite il Play Store - il negozio digitale di Google - bensì di farlo tramite un sistema su cui ha maggiore controllo: il suo sito ufficiale. Anche su Android gli utenti dovranno quindi andare sul sito di Epic Games e da lì scaricare il gioco, proprio come su PC e Mac. Una manovra fatta anche per ...

Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 16 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per distarsi dal caldo estivo?

Perchè Fortnite per Android snobberà Play Store? Epic Games svela i motivi : L'arrivo di Fortnite sui sistemi Android è ormai soltanto questione di giorni: il Battle Royale di Epic Games si appresta a fare il suo esordio anche sui device dotati di sistema operativo del robottino verde, con gli sviluppatori che si sfregano le mani in vista di un allargamento della community assolutamente importante. Certo, uno degli elementi più discussi di questi ultimi giorni è stata la scelta di Epic Games di non diffondere Fortnite ...

Se avevate intenzione di provare la demo di Valkyria Chronicles 4 per PS4, ora potete farlo, poiché la versione di prova è ora Disponibile sullo Store europeo di PlayStation.Come segnala Dualshockers, la demo è stata da poco rilasciata sul PlayStation Store europeo, con un peso di ben 6,63 gigabyte. Non sono state fornite informazioni riguardo l'arrivo della versione di prova su altre piattaforme. Per inciso, i dati salvati dalla demo possono

Dolphin Emulator è attualmente in versione beta 5.0-8512 ma verrà migliorata di mese in mese con gli aggiornamenti che permetteranno di giocare con i titoli per GameCube e Wii in modo sempre più fedele a quanto possibile tramite un vero hardware. I settaggi offrono all'utente la possibilità di trovare la migliore combinazione di impostazioni che possa garantirgli la migliore esperienza possibile sul dispositivo in uso.

Fortnite continua a macinare record su record: l'ultimo riguarda Epic Games, la software house che controlla il gioco, e l'incredibile cifra di un miliardo di dollari di incassi dagli acquisti in-app. Secondo un report di Superdata, sommando le vendite su console, pc e iPhone, il gioco che ha contribuito maggiormente al dilagare del genere battle royale ha totalizzato più di un miliardo di dollari, con ben 574 milioni di ore su Twich

Clamoroso : Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 : Adesso è ufficiale: Fortnite per Android non sarà disponibile sul Google Play Store. La notizia ha del Clamoroso L'articolo Clamoroso: Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Clienti TIM : sconto del 50% sugli acquisti in app per 3 giochi sul Play Store : TIM e Google Play Store offrono ai Clienti dell'operatore italiano uno sconto del 50% sugli acquisti in app di tre noti videogiochi: Jurassic World Alive, Harry Potter Hogwarts Mistery e Marvel Strike Force. L'articolo Clienti TIM: sconto del 50% sugli acquisti in app per 3 giochi sul Play Store proviene da TuttoAndroid.