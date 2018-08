Pierfrancesco Favino | “Io nella cappa di D’Artagnan Lo confesso | sono caduto da un’asina

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) “Oh figo! Perché non ci abbiamo pensato prima?!” Cosìha reagito quando Giovanni Veronesi gli ha proposto il ruolo dell’eroe fra gli eroi:. Detto e fatto, Moschettieri del re – le riprese terminate da poco – ha tutte le carte in regola per diventare “il” film di Natale 2018, con la strategica e ghiottissima data di uscita del 27 dicembre per Vision Distribution. Commedia fiabesca di& spada nutrita di epica avventurosa ed ovvie risate, il nuovo (ed ennesimo) adattamento cinematografico della saga di Alexandre Dumas non fa sconti a nessuno. “È un filmone ricco produttivamente e di trovate, una vera sfida per noi e contro quel cinema italiano che non osa oltre se stesso” chiosa“strappato” dal set genovese (il palazzo reale di Francia è “ricavato” da Palazzo Ducale). “Cii cavalli, le spade, location da paura, magniloquenti costumi e ...