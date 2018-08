Perché la Rai rischia il commissariamento

Perché il presidente della Rai dovrebbe essere Fabio Rovazzi : La Rai che vorrei è una televisione che mi facesse fare un programma neosoldatiano del tipo “Viaggio nella Valle del Po”, per consentirmi di sfoggiare la mia collezione di tabarri. Ho già in mente alcune tappe: Codogno col comico padano Maurizio Milani, Rivolta d’Adda con la pittrice padana Letizia

L'Eredità - Insinna rischia l'esclusione : Perché la Rai potrebbe sostituirlo : Insinna è rientrato in questo strano intreccio tra politica e tv. Flavio Insinna , foto: Instagram @bellacanzone.it, L'Eredità 2018 2019: conduttore cercasi? Inviso a destra perché additato come uno ...

Katia Serra - attacco alla Rai : 'Cacciata con un sms. Ancora oggi mi chiedo Perché...' : Da un anno esatto, Katia Serra non fa più parte di Rai Sport . Una delusione che, però, non ha Ancora metabolizzato. Tanto che oggi si sfoga e picchia durissimo contro Viale Mazzini: 'Un anno fa mi sono ritrovata fuori dalla Rai , dall'oggi al domani, con ...

Perché si parla di Alan Friedman e dell’Ucraina : Il New York Times ha ricostruito cosa sappiamo della collaborazione tra il famoso opinionista e Paul Manafort per una campagna a sostegno dell'ex presidente ucraino Janukovyc (e c'entra anche Prodi) The post Perché si parla di Alan Friedman e dell’Ucraina appeared first on Il Post.

'Privatizzare la Rai? Perché no. Io sceglierei tra canone o pubblicità' : Lo ripeto: tranne la morte, fortunatamente in questo mondo tutto è reversibile'. Salvini conclude con un passaggio sul populismo: 'Il popolo va ascoltato. La politica deve dire dei sì e dei no'. ...

"Privatizzare la Rai? Perché no. Io sceglierei tra canone o pubblicità" : "Foa è cresciuto a pane e Montanelli, invito tutti ad approfondire la sua storia personale di uomo libero, anticonformista, schietto. È l'amministratore delegato del Corriere del Ticino". Il vice premier Matteo Salvini, in un'intervista al 'Foglio' ribadisce il suo sostegno a Foa per il vertice Rai e per quanto riguarda le nomine dei vari direttori di rete e tg spiega: "C'è un ...

Perché il Cda RAI ha il dovere di nominare tempestivamente un altro presidente : Non appena la Commissione parlamentare di vigilanza ha respinto la candidatura alla presidenza della RAI di Marcello Foa, alcuni esponenti della maggioranza penta leghista hanno cominciato a diffondere la notizia secondo la quale, in qualità di consigliere anziano, lo stesso Foa potrebbe esercitare

Rai - Paragone vs Ruggieri (FI) : “Avete fatto tutto questo cinema su Foa Perché nessuno vi ha telefonato prima” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il senatore M5s, Gianluigi Paragone, e Andrea Ruggieri, deputato responsabile tv di Forza Italia e membro della commissione di vigilanza Rai, sul mancato voto del partito di Berlusconi alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Paragone osserva: “La Rai è di chi governa? È una fesseria colossale. Qui a La7 si sa che Fabrizio Salini non ha punti di contatto né col M5s, né con la Lega. Eppure è ...

Marcello Foa - per capire Perché Salvini lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

Rai - Di Maio : “Casting ai candidati? Sì Perché non mettiamo gente vicina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...

Marco Giacchetta/ Perché il giovane operaio era spaventato? (Speciale Chi l’ha visto?) : Perché Marco Giacchetta era spaventato prima di essere ritrovato morto nell’auto in un bosco a dieci chilometri da Palestrina? Il caso del giovane operaio a Chi l'ha visto?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Giancarlo Magalli - la scomoda verità sulla Rai : 'Perché mi fanno fare solo I fatti vostri' : È uno storico uomo Rai , Giancarlo Magalli , ma forse I fatti vostri inizia ad andargli stretto. 'Mi piacerebbe fare anche altro -spiega il conduttore in una lunga intervista a Gay.it -, sarei ...

Boom d'ascolti su Rai 1 per 'The Good Doctor' : i Perché del successo : Emergono chiaramente le difficoltà di comunicazione , la scarsa flessibilità, la tendenza alla perseverazione: "Quando Shuan sta a casa si lava, fa sport, deve uscire, tutto è comandato dalla sveglia.

Veronica Maya / Ecco Perché rifiuta tutti i reality : la famiglia - il compleanno e il successo su Rai 1 : Veronica Maya, che ha recentemente compiuto 41 anni, ha scelto di allargare la famiglia regalandosi un cucciolo. Protagonista nelle mattine di Rai 1, continua a rifiutare tutti i reality...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:33:00 GMT)