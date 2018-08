PER QUALCHE DOLLARO IN PIU' Su Rai 3 il film con Clint Eastwood oggi | 11 agosto 2018

La verità sta PER forza da qualche parte : , NASA, Questa ricerca di "biofirme" mobilita molti ricercatori di tutte le discipline e di tutto il mondo. Tre anni fa la NASA ha creato la rete "Nexus per Exoplanet System Science" , NExSS Link ...

Tuffi - Europei 2018 : oro PER l’Ucraina nel team event. Italia quinta con qualche rimpianto : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, ha preso via la rassegna continentale dei Tuffi. Il team event ha assegnato le prime medaglie, con l’Italia che si è esibita dal trampolino 3 metri e dalla piattaforma con Giovanni Tocci e Noemi Batki. La vittoria è andata alla coppia ucraina formata da Oleg Kolodiy e da Sofiia Lyskun (355.90), abile a sfruttare un’ultima rotazione dove è ...

Qualche fischio PER Bonucci : TORINO, 2 AGO - Qualche fischio per Leonardo Bonucci al suo arrivo alla Continassa, dove prosegue la preparazione di Cristiano Ronaldo e degli altri nazionali bianconeri. Al suo ingresso in auto nel ...

Sbalzi termici da aria condizionata - un italiano su due a rischio. Qualche consiglio PER chi viaggia in auto : Qualche giorno fa abbiamo parlato delle giornate più “calde”, da bollino rosso e nero. Ovvero quelle in cui, se possibile, sarebbe meglio evitare di mettersi in viaggio. Ora invece è il momento di Qualche consiglio su come prepararsi ad affrontarlo, questo lungo tragitto in auto. Già perché secondo il 58% degli esperti, medici e nutrizionisti interpellati da In A Bottle per uno studio apposito, i nostri connazionali affrontano le ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre PER l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

Nibali oPERato : 'Mi hanno impiantato questo' in sella fra qualche giorno : Vincenzo Nibali ha raccontato sui social il suo intervento chirurgico, una vertebro-plastica percutanea alla decima vertebra toracica, a cui ha dovuto sottoporsi dopo la caduta al Tour de France. L'...

Chi è il terzo PERsonaggio giocabile di Devil May Cry 5? Capcom svela qualche nuovo dettaglio : Ci sono ancora molte cose che dobbiamo imparare su Devil May Cry 5, come, ad esempio, i misteri legati alle identità di alcuni personaggi.Durante un'intervista con Dengeki Online, riportata da Gamepur, il director Hideaki Mitsuno ha rilasciato qualche dichiarazione relativa al terzo personaggio che possiamo vedere nella key art del gioco, confermando che sarà giocabile anche se non ha rivelato la sua identità."Sicuramente è un personaggio ...

Sabrina Salerno : "Molestie? Ho tirato qualche schiaffone ma una PERsona mi ha manipolato..." : Sabrina Salerno, cantante, attrice e icona indiscutibile degli anni '80 grazie ad un fisico da sogno e a hit musicali come Sexy Girl e Boys (Summertime Love), è stata intervistata dal quotidiano La Verità, dopo aver superato il giro di boa dei 50 anni (splendidamente portati).La cantante genovese, musicalmente parlando, è ancora molto attiva all'estero, soprattutto in paese come Francia, Polonia e Spagna. Nell'intervista, la Salerno ha ...

Funerali Sergio Marchionne – Nessuna ufficialità e qualche indiscrezione : cerimonia privata PER l’ultimo saluto? : Mistero ed indiscrezioni sui Funerali di Sergio Marchionne, ancora Nessuna ufficialità: si pensa ad una cerimonia privata E’ morto questa mattina, all’età di 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari è deceduto in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo un intervento alla spalla a cui è stato sottoposto circa un mese fa. Attorno ai problemi di salute di Marchionne ...

Sole e Aumento delle temPERature su tutta la Penisola - ma all'orizzonte anche qualche temporale : Roma - L'anticiclone afro-mediterraneo mantiene i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale allungandosi verso un secondo campo di alte pressioni, ben strutturato tra Scandinavia e Russia centro settentrionale, ove rinnova bel tempo e caldo anomalo per il periodo. La nostra Penisola resta così terra di confine tra l'anticiclone e una residua circolazione di bassa pressione sull'Europa sudorientale. Ci attende così un ...

Tour de France 2018 : agricoltori protestano - caos in strada e corsa ferma PER QUALCHE minuto : Incredibile quanto successo a 190 km dall'arrivo della 16esima tappa della Grand Boucle, quando i corridori sono stati costretti a fermarsi e ad ammassarsi dietro la macchina del direttore della corsa ...

Temptation Island - la rabbia “spaccatutto” dei ragazzi : volano sedie e si tirano calci ai mobili. Ma c’è spazio anche PER QUALCHE riconcilazione : Siamo al giro di boa nell’isola dell’amore di Temptation Island. Mentre le ragazze sono investite da vittimismo e gelosie di vario tipo, i fidanzati di sesso maschile devono fare i conti con l’ira. Che spesso si trasforma in rabbia “spaccatutto”: volano le sedie, si spaccano i tablet, si tirano i calci al mobilio del resort. Ma c’è spazio anche per sentimenti positivi, di riappacificazione e di bene ritrovato. Come è ...

Qualche volta - PER fare carriera - è meglio fermarsi : Non molto tempo fa, è uscito un lungo articolo sul New York Times che argomentava la cosa attentamente. Raccontata in brevissimo è così: Qualche volta, per andare avanti, bisogna sapersi fermare. Ovvero, detta in altri termini, può capitare che, anziché incaponirsi, convenga stopparsi, uscire dal gioco. Lo chiamano anche «abbandono strategico» e, apparentemente, sembrerebbe un atteggiamento controintuitivo, che però porta i suoi frutti. Seth ...

Torino : ernia PER Bonifazi - PER il difensore qualche settimana di stop : La difesa del Torino perde Kevin Bonifazi. Il giovane difensore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in laparoscopia di ernia bilaterale. L’operazione è stata eseguita a Milano, presso la clinica Igea, dal professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale del Torino. Il chirurgo ha definito l’intervento perfettamente riuscito. Lo stop, di alcune settimane, costringe il club granata ad ...