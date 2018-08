Blastingnews

: Pensioni, si fa largo Quota 42: Damiano 'Governo tradisce promesse elettorali' - pierluigicri : Pensioni, si fa largo Quota 42: Damiano 'Governo tradisce promesse elettorali' - natale_madeo : RT @ConteZero76: Di Maio vuole togliere tutti i 'privilegi' ai sindacalisti: saranno contenti quelli dell'ILVA (sindacalisti) che ti hanno… - faber65c : RT @ConteZero76: Di Maio vuole togliere tutti i 'privilegi' ai sindacalisti: saranno contenti quelli dell'ILVA (sindacalisti) che ti hanno… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Il vertice disulla VIDEO Legge di Bilancio 2019 VIDEO ha restituito interessanti novita' anche per quanto riguarda il temae le misure che l'esecutivo Conte intende introdurre per contrastare gli effetti della Legge Fornero. Parlare di 'superamento' della manovra dell'ex ministro Monti, infatti, appare piuttosto audace, visto che non sara' possibile intervenire efficacemente su diverse questioni riguardanti la flessibilita' dell'uscitastica. La novita' più importante riguarda la possibile introduzione di42 al posto di100, mentre l'ex ministro del Lavoro, Cesare, critica, ancora una volta, le divergenze di opinioni in seno alConte e le contraddizioni rispetto allelanciate in occasione dell'ultima tornata elettorale.42 invece di100? Secondo quanto riportato da 'Il Sole 24 Ore', la ...