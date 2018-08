Pensioni d' oro | un barlume di logica non stonerebbe nella proposta M5S

Pensioni - vi spiego a chi giova il superbonus per chi resta al lavoro : L'analisi di Giuliano Cazzola sul superbonus per incentivare la permanenza al lavoro di chi ha maturato il diritto alla pensione Il Governo sembra orientato a introdurre un superbonus per incentivare ...

In arrivo il taglio alle Pensioni d’oro : quanti e chi sono gli italiani coinvolti : Il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe mettere in campo riguarderebbe 158mila pensionati italiani, coloro che percepiscono più di 4mila euro netti al mese di assegno previdenziale. Quali sono le categorie professionali più colpite e quali sono i criteri che verranno utilizzati, secondo le proposte di legge presentate.Continua a leggere

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...

A settembre addio alle Pensioni d'oro : Tra tante promesse elettorali basate sulle elargizioni ce ne sono alcune invece improntate al taglio dei privilegi. E sono queste - per ovvi motivi di bilancio - quelle che hanno maggiore possibilità ...

Pensioni D'ORO/ Lega e M5s realizzano il sogno di Boeri : Lega e Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di legge per ricalcolare le PENSIONI sopra i 4.000 euro netti al mese. Il commento di MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:07:00 GMT)

Pensioni d’oro - ora il taglio non si basa più sui contributi versati : Nel pieno della calura estiva che rallenta pensieri e riflessi, mentre l’italiano medio pensa più al mare che a ogni altra cosa, è stato depositato il progetto di legge finalizzato a tagliare le Pensioni alte e medie, a detta degli estensori – ma vedremo che non è assolutamente così – in accordo con quanto previsto dal contratto di governo. Il taglio è sempre stato un cavallo di battaglia del M5S con una certa tiepidità da parte ...

Ecco il testo completo del - controverso - progetto di legge M5S-Lega sulle Pensioni d'oro : ... in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della ...

Pensioni - subito quota 100 e taglio delle Pensioni d'oro : Il piano del governo: sforbiciata degli assegni sopra i 4mila per finanziare l'innalzamento delle pensioni minime

Pensioni d'oro - depositato Ddl M5S-Lega sui tagli agli assegni oltre 4000 euro : Il testo di legge riguardante il taglio delle Pensioni d'oro è stato depositato nella giornata di ieri [VIDEO]dai due capogruppo Lega e Movimento Cinque Stelle alla Camera, Riccardo Molinari e Francesco D'Uva. Il testo è composto da sei articoli e avra' come obiettivo quello di tagliare gli assegni superiori ai quattromila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle Pensioni minime e sociali, con l'obiettivo di raggiungere la soglia dei ...

Pensioni d'oro - Lega e M5S pronti a usare l'accetta : Tra gli altri aspetti toccati da quella che si preannuncia come un vera e proprio stravolgimento delle Pensioni d'oro, c'è sicuramente quello del famigerato 'quota 100', ovvero l'uscita dal mondo del ...

Di Maio : “Taglieremo anche le Pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” : Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” Ci sono anche le… L'articolo Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” proviene da Essere-Informati.it.

Pensioni - governo "Robin Hood" : tagli agli assegni d'oro per alzare le minime : In una proposta di legge depositata a doppia firma da Lega e Movimento 5 stelle la maggioranza stabilisce per la prima volta...

M5S-Lega - Pensioni d’oro tagliate di 500 milioni per alzare le minime : Una triplice correzione attuariale sulle pensioni superiori ai 4mila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle pensioni minime e sociali, che dovranno essere portate alla soglia dei 780 euro. Eccolo l’annunciato progetto di legge che incide sulle cosiddette pensioni d’oro. Il testo, sei articoli in tutto, è stato depositato ieri ed è firmato dai due capigruppo di Lega e M5S alla Camera, Riccardo Molinari e ...