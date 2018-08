Pensioni 2018 | previsto nel 2020 il TFR dei Docenti e ATA | news 11 8

scuolainforma

: Bene. Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto se alcuni che sono avanti si trovano lì perché avvantaggia… - NicolaMorra63 : Bene. Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto se alcuni che sono avanti si trovano lì perché avvantaggia… - DanielaDonno : DEPOSITATE alla Camera e al SENATO due proposte di legge con la doppia firma dei capigruppo di M5S e Lega per tag… - Linkiesta : L’Italia è il Paese più generoso d’Europa, coi pensionati. Generosità che pesa sui giovani, visto che è il loro pre… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Ultime notizie 11 agosto. Il TFR delledegli ex insegnanti e personale ATA sarà differito loro di due anni. Un’amara sorpresa per i portafogli dell’80% circa degli oltre 42mila lavoratori del comparto scuola che dal 1° settembre saranno ufficialmente in pensione. Il loro TFR rimarrà congelato per ben due anni. Lo sblocco e … L'articolonelil TFR deie ATA,11/8 proviene da Scuolainforma.