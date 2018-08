Papa Francesco incontra i giovani | in migliaia al Circo Massimo FOTO

Migliaia di giovani al Circo Massimo per Papa Francesco : Roma, 11 ago., askanews, - Papa Francesco parlerà ai giovani a Roma, al Circo Massimo, intorno alle 18:30. Tra i 70 e i 100mila ragazzi sono arrivati nella Capitale da 200 diocesi per l'iniziativa ...

Gli ospiti di Vado al Massimo : il concerto per Papa Francesco al Circo Massimo di Roma in diretta TV e streaming : Vado al Massimo è il concerto in onore di Papa Francesco atteso per stasera, sabato 11 agosto, al Circo Massimo di Roma e in diretta TV, radio e streaming. A condurre l'evento ci sarà Andrea Delogu su TV2000 in diretta dalle ore 21.30. La serata di Papa Francesco inizierà però alle ore 18.30 quando raggiungerà il Circo Massimo di Roma per una veglia di preghiera. Attesi nella capitale oltre 70.000 fedeli per l'incontro con Sua Santità. I ...

Ermal Meta riceve la benedizione apostolica di Papa Francesco per i valori trasmessi con la musica : Ermal Meta riceve la benedizione apostolica di Papa Francesco per aver trasmesso, con la sua musica, i valori dell'amore, della pace, della solidarietà e dell'amicizia. L'artista è stato indicato alla Segreteria Vaticana dal Dehoniano Orante Antonio Cospito, in quanto persona che con la sua attività artistica, trasmette valori importanti per la vita sociale. La consegna ufficiale della pergamena ad Ermal Meta avverrà il prossimo 3 ...

Roma : 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto : Roma – Il Papa incontra i giovani. Sono attesi in 70mila a Roma, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dal Papa e dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore ...

Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi : I piccoli ambasciatori saharawi di pace hanno ringraziato il Papa, sottolineando che la loro società vuole la libertà e attende un mondo di giustizia, pace dove sia possibile la convivenza tra tutte ...

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Pedofilia : Papa Francesco elogia pentimento vescovi in Cile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crolla la popolarità di Papa Francesco : il pontefice paga la sua linea a favore dei migranti : Cala nettamente la popolarità di Papa Francesco: dall'88% del 2013, il suo consenso scende ora al 71%, secondo un sondaggio realizzato da Demos. Gli analisti spiegano che le motivazioni sono due: da una parte la linea di Bergoglio a difesa dei migranti, dall'altra il mancato cambiamento, annunciato e atteso, nel mondo della chiesa.Continua a leggere

Via la pena di morte dal Catechismo : l'importanza della svolta di Papa Francesco : sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni ...

Francesco ricorda Paolo VI "Papa della modernità" - "Dio non è un padrone" : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. "Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua canonizzazione, il 14 ottobre prossimo", ha detto il Pontefice. "Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. A questo grande Papa della modernità lo salutiamo con un applauso ...

