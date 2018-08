Orologi | l’estate è un classico

gqitalia

(Di sabato 11 agosto 2018) Un, è stato detto, è uno specchio essenziale: riflette l’anima di tutti i tempi che attraversa. E così, dopo aver portato qualcheo sportivo, colorato ed elegante, torna la voglia di modelli più eleganti e tradizionali, ma sempre con un tocco di personalità. Breguet Classique Extra-Plate 5157 Nuovo modello extra piatto con cassa in oro rosa da 38 mm spessa solo 5,45 mm. Al suo interno un movimento a carica automatica con spirale in silicio. Numerazione individuale e firma Breguet sul quadrante in oro argentato inciso a mano. Glashütte Original Vintage Collection Sixties Come ogni ano, la maison propone un’edizione speciale: quella del 2018 ha un quadrante con effetto dégradé verde-nero. Cassa in acciaio da 39 mm con vetro zaffiro su entrambi i lati e movimento automatico. Vacheron Constantin FiftySix Reinterpretazione moderna dell’iconica referenza 6073, ...