Ong | la storia della “Stay Human” che fa riguadagnare un barlume di speranza nel genere

SsangyOng Tivoli Seoul - omaggio alla storia del Costruttore coreano [FOTO e PREZZI] : Dopo la Black Edition arriva una versione celebrativa del Paese di origine battezzata Ssangyong Tivoli Seoul Nuovo look e allestimenti personalizzati per Tivoli K Collection Seoul che si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa ...

Storia di Alberto LOngo - il poliziotto che senza patente gestì migliaia di automobili : All'inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a ...

Storia di Alberto LOngo - il poliziotto che senza patente gestì migliaia di automobili : All’inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a quelle usate da Scelba a Modena e da Totò che riaccompagnava Carolina al paese. Quindi le Alfette, qualche 125, persino alcune 500 e qualche Flavia rigorosamente in grigioverde, perché all’epoca la riforma non c’era ...

Comunicato cOngiunto Di Maio-Tria sulla storia della 'manina' nel Dl dignità : Roma, 15 lug., askanews, - 'Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ...

Luz LOng - dall’argento dietro Jesse Owens alla morte in Sicilia. Una storia di amicizia e guerra : Rincorsa, stacco, volo, atterraggio. Le quattro fasi che caratterizzano il gesto atletico nel salto in lungo sembrano capitoli, titoli quasi emblematici della vita di un saltatore in lungo il cui ultimo segno campeggia freddo e silenzioso su una lastra d’ardesia. Fossa comune 2, piastra E, tra i nomi di tanti giovani morti in guerra, spicca quello di Luz Long, accanto la data di nascita, 27 IV 13 e di morte, 14 VII 43. È il cimitero militare ...

La cOngettura di Eulero e la smentita più breve della storia : Sergio Cacciatori è ricercatore e docente presso il dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. Si occupa essenzialmente di Fisica Teorica e Fisica Matematica. Tom's ...

StrOnger : storia di un uomo comune divenuto un simbolo di speranza : ... un uomo comune divenuto un simbolo di speranza e di forza non solo per Boston ma per il mondo intero. È il racconto intimo e personale di un viaggio eroico che Jeff ha compiuto, un viaggio che ha ...

This is COngo - su Sky il doc che racconta la storia di un paese in guerra da 20 anni. L’anticipazione : Il Congo è un paese in guerra da 20 anni: nonostante sia ricchissimo di risorse minerarie, è perennemente preda dell’instabilità politica ed economica, nonché dilaniato da guerre intestine. Lo racconta “This in Congo“, il documentario in onda domenica 24 giugno alle 23.05 su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand. Diretto da Daniel McCabe e distribuito in Italia da CDI – Camera Distribuzioni Internazionali, ...

Lifeline - dalla rotta balcanica al mar Mediterraneo : storia della Ong che vuole salvare vite : All’inizio, ottobre 2015, fu la rotta balcanica e gli aiuti portati con il convoglio Dresda-Balcani da un gruppo di giovani, il nocciolo duro a Dresda, che non volevano più stare a guardare. Il mese dopo tre furgoni partirono per la Serbia, insieme a una squadra internazionale per assistere migliaia di rifugiati in attesa di registrazione. A dicembre l’attività si spostò in Grecia, Idomeni, e di seguito a Chios. Poi, con la chiusura della rotta ...

TRUMP E KIM JOng-UN - USA E COREA DEL NORD PER LA STORIA/ Singapore : ma cosa ne pensa la Russia di Putin? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della COREA del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Trump e Kim JOng-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Kim JOng Un pronto per l'appuntamento con la storia : È atterrato a Singapore, il leader nordcoreano Kim Jong Un, come riporta Channel NewsAsia, due giorni prima dello storico vertice con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Kim è atterrato allo Changi Airport con l'aereo cinese che questa mattina è stato "tracciato" da Flightradar24, sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree, rafforzando le voci della vigilia secondo cui il leader ...

Beach volley - World Tour 2018 NantOng. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie break) con in palio la vittoria del ...

Beach volley - World Tour 2018 NantOng. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie brak) con in palio la vittoria del ...