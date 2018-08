“Oggi inizia il mio viaggio” Cosa accade poco dopo alle 25enne Una storia terribile che

caffeinamagazine

(Di sabato 11 agosto 2018) Unacosì non può e non devere. Mai. Aveva deciso di intraprendere un’avventura in giro per il mondo per far conoscere la sua musica e per vivere un’esperienza unica che solo quell’età può darti. La prima tappa della cantante e produttrice musicale Maria Mathus Tenorio è stato il Costa Rica. Ma il sogno della veticinquenne messicana è finito molto presto, e nel peggiore dei modi. Quando la notizia hato a circolare per il web, intempo ha subito fatto il giro del mondo. Perché c’è da restare col sangue gelato. La ragazza è stata stuprata e uccisa durante la prima tappa del suo itinerario e lasciata senza vita su una spiaggia. Per l’omicidio sono stati arrestati due uomini. “E’ da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggiil mio viaggio”, aveva scritto Maria su Instagram...