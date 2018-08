“Oddio | ma cosa c’è lì?” Passeggia nel parco e fa una scoperta terrificante

caffeinamagazine

(Di sabato 11 agosto 2018) Una coppia di fratelli identici in tutto e per tutto, gemelli e inseparabili fin dalla nascita, che aveva sempre trascorso la vita insieme, ognuno sapendo di poter far conto sull’altro in qualsiasi momento. Una tragedia assurda, che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere che ha spazzato via una famiglia, costretta a fare i conti con il doppio suicidio dei due. Stando a quanto riportato da Metro, Neil e Paul Micklewright erano agli occhi di tutto l’esempio perfetto di come due fratelli dovrebbero essere: affiatati, solidali, amici prima ancora che gemelli. Entrambi 52enni, sono stati trovati senza vita in unnella città di Manchester. I due avevano deciso di togliersi la vita impiccandosi: ad accorgersi dei corpi, un passante che stava portando a spasso il cane e che a un certo punto si è accorto che c’era qualdi strano tra gli alberi, decidendo così di ...