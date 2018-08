Notizie del giorno | crisi turca e PD

romadailynews

: È la giornata del Leone ma ne restano solo 20.000. WWF, popolazione in calo per riduzione habitat e bracconaggio - Agenzia_Ansa : È la giornata del Leone ma ne restano solo 20.000. WWF, popolazione in calo per riduzione habitat e bracconaggio - Agenzia_Ansa : È la giornata del Leone il #10agosto ma ne restano solo 20.000. WWF, popolazione in calo per riduzione habitat e br… - Linkiesta : Siamo un Paese più verde, più sicuro, più innovativo e anche meno diseguale rispetto a dieci anni fa. Nonostante la… -

(Di sabato 11 agosto 2018)del: per arginare la, il presidente Erdogan ha invitato i cittadini turchi a prendere euro, dollari e oro in loro possesso e cambiarli in banca, rassicurando inoltre tutti che Allah è dalla parte della Turchia. Cresce il fronte interno al Pd intenzionato ad accelerare il processo di ricostruzionedelNews. Le parole di Donald Trump, che ieri ha annunciato l’autorizzazione per un “raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio della Turchia”, hanno fatto ulteriormente precipitare la Turchia in unafinanziaria che ha rapidamente innescato un effetto domino (ANSA). “I nostri rapporti con la Turchia non sono buoni al momento” ha sentenziato il presidente statunitense, portando il balzello al 20% per alluminio e al 50% per acciaio. Nella giornata di ieri la valutaè quindi scesa del 16% a 6,6 contro il dollaro, per un totale del 45% su ...