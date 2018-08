Non solo Serie A | DAZN guarda alla Champions 2021 24 e alla Premier League

Ascolti TV | Venerdì 10 Agosto 2018. Non sposate le mie figlie vince facile (18.2%) - Solo l’8.3% per Bocci in replica : Marco Bocci - Solo Su Rai1 Non sposate le mie figlie ha conquistato 2.656.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Solo ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato .000 spettatori pari al % di share; a seguire Elementarytotalizza un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % nel primo episodio, 598.000 spettatori con uno share del % nel ...

Migranti - le incomprensioni tra Aquarius e la Guardia costiera libica : “Mi dispiace Non parliamo inglese - solo arabo” : Aquarius, la nave su cui operano SOS Mediterranèe e MSF, ha effettuato ieri, nel giro di poche ore, due soccorsi: ora ha a bordo 141 persone e continua a perlustrare l’area SAR di fronte alle coste libiche. Entrambe le operazioni sono cominciate con l’avvistamento, da parte del SAR team, dei due barchini di legno – uno con a bordo 25 persone, l’altro, poche ore dopo, con altre 116 – dalla nave. In entrambi i casi, SOS Mediterranèe ...

Calciomercato Sampdoria - Osti e Sabatini scatenati : arriva Ekdal ma Non solo… : Calciomercato Sampdoria, il duo composto da Osti e Sabatini prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa di Giampaolo Calciomercato Sampdoria, Ekdal è ad un passo dalla firma col club doriano che dunque trova il centrocampista di qualità chiesto a gran voce da Giampaolo. Osti e Sabatini non intendono fermarsi all’arrivo dello svedese, dato che da ieri per la mediana stanno sondando anche la pista Rode. Il calciatore del ...

Ascolti tv ieri - Non sposate le mie figlie! vs Solo | Dati Auditel 10 agosto 2018 : Erano tutti con il naso all’insù in cerca di stelle cadenti oppure no? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 agosto 2018, ovvero la notte di San Lorenzo? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata per scoprire chi ha vinto fra le due ammiraglie contrapposte, ma anche quanti telespettatori si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 10 agosto 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ...

'Raro ma Non solo' - il 2° bando del festival 'Uno Sguardo Raro' : ... spot 'Uno Sguardo Raro' di 30 secondi, riservato a tutti gli studenti italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle malattie rare descritto da ...

Contraccezione - in Italia è ancora un lusso : gratis solo in 4 Regioni Nonostante la legge. “Lo Stato rinuncia a risparmi” : Ci sono i ginecologi che ordinano per conto dei consultori pacchetti di spirali a prezzi scontati per poi applicarle gratuitamente, o quasi, alle donne che lo richiedono. Oppure direttori di ospedali che offrono gratis o a tariffe agevolate trattamenti di Contraccezione alle pazienti che hanno subito un aborto o che hanno partorito da poco e non vogliono altre gravidanze. Altri ancora vorrebbero fare lo stesso, ma vengono bloccati dalle Asl ...

Non solo carte d'identità : tutti i documenti in cui è già presente la dicitura "genitore" che Salvini vuole eliminare : La dicitura 'genitore' su diversi atti pubblici, un dettaglio che ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ne ha chiesto la sostituzione con le voci 'madre' e 'padre' sulla carta di identità, è frutto di trascrizioni degli atti di nascita di bambini di coppie omogenitoriali avvenute regolarmente negli uffici pubblici. Sono diversi i Comuni che, soprattutto in seguito ad una serie di ...

Novità in vista per Google Maps : icone di navigazione e Non solo : Google Maps potrebbe presto arricchirsi della funzione di pianificazione di gruppo e dell'opzione per personalizzare l'icona mostrata durante la navigazione. L'articolo Novità in vista per Google Maps: icone di navigazione e non solo proviene da TuttoAndroid.

Quella mezza sporca dozzina - stajaris - e Non solo - da vent'anni : Era il 1998 quando alcuni componenti della Società filarmonica di Pozzuolo, prendendo esempio dalle goliardiche performance musicali che venivano eseguite dai più anziani - Bepi, Vigj Trombe, Renzo ...

Periferie - Non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento dei fondi del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il ...

Fortnite Beta su Android Non solo per Samsung - elenco dispositivi compatibili : Fortnite Beta è disponibile al download dal sito di Epic Games, non solo per i dispositivi Samsung, sono diversi altri gli smartphone compatibili al download della versione non definitiva di Fortnite. L’accesso degli altri smartphone Android a Fortnite Beta partirà dal 12 agosto, fino a quel momento solo gli smartphone Samsung possono avere accesso all’APK di Epic Games. Al momento possono avere accesso il Samsung Galaxy S7 ed S7 ...

BELEN RODRIGUEZ KO AD IBIZA AL COMPLEANNO DI IANNONE/ Critiche dal web e Non solo per la showgirl : BELEN RODRIGUEZ finisce ko ad IBIZA durante la festa di COMPLEANNO del fidanzato Andrea IANNONE. Il fratello Jeremias chiede: "tutto bene?". E lei risponde così.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Kim Rossi Stuart ma Non solo : alla Festa del Duca di Urbino spettacolari esibizioni nelle piazze : Musica storica, ghironde, suoni medievali, cantastorie, menestrelli, giullari, equlibristi, madonnari e teatranti intratterranno visitatori e cittadini in spettacoli itineranti, laboratori di tiro ...