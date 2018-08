“Non riesco più a muovermi” Gonfia i palloncini per il figlio e resta paralizzata

caffeinamagazine

: Direi che con questa abbiamo toccato il fondo. Non riesco a immaginare come si possa scavare oltre, fatta eccezione… - alexbarbera : Direi che con questa abbiamo toccato il fondo. Non riesco a immaginare come si possa scavare oltre, fatta eccezione… - DiMarzio : @Bubu_Inter Ciao bubu, sei sempre così corretto che non riesco a non risponderti ??????. Io so solo una cosa, verifica… - marveInerd : Se non riesco nel mio intento io col cazzo che resto qua con questi a costo di morire -

(Di sabato 11 agosto 2018) Aveva deciso di organizzare un pomeriggio di svago e divertimento per il, organizzando una festa dentro casa invitando qualche amichetto accompagnato dai genitori. E così, per rendere tutto perfetto, aveva iniziato are deida sistemare qua e là per l’abitazione, così da colorare l’ambiente. Poi l’incredibile malore: una giovane mamma di 24 anni è rimasta infattidal petto in giù dopo aver inalato ossido di azoto mentreva. Olivia Golding, originaria di Bristol, nel Regno Unito, stava ultimando i preparativi per il party delParker, 3 anni. La donna ha avuto un piccolo malore ma lì per lì non ha pensato a niente di grave. Il giorno dopo ha perso improvvisamente i sensi e quando si è svegliata si è accorta di non riuscire nemmeno a muoversi. I medici le hanno spiegato che dovrà sottoporsi a un luogo ...