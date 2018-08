“Non bevetela” Acqua in bottiglia di nota marca ritirata dai supermercati Ragioni e

caffeinamagazine

: Allerta del #Ministero della Salute, ritirata acqua Santa Croce: 'Non bevetela' - fanpage : Allerta del #Ministero della Salute, ritirata acqua Santa Croce: 'Non bevetela' - IGPNewsOnline : Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati. Il Ministero: «Non bevetela» - Pinguinoerotico : Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati. Il Ministero: «Non bevetela» I lotti interessati -

(Di sabato 11 agosto 2018) “Non bevetela”. Questo il sunto di un comunicato, diramato poche ore fa, dal Ministero della Salute. L’allarme diffuso dal dicastero ha portato al ritiro dagli scaffali del supermercato le bottiglie di vetro da un litro diSanta Croce. Nello specifico, il richiamo riguarda le bottiglie uscite dallo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell’Aquila, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza marzo 2020. Il Ministero della Salute, inoltre, invita a evitare di bere l’di quelle bottiglie e riportarla presso i negozi in cui sono state acquistate. Perché è stato disposto il ritiro delle bottiglie diSanta Croce? I lotti in questione potrebbero contenere una presenza consistente di particelle in sospensione da caratterizzare.Cosa deve fare chi ha in casa l’‘Santa Croce ...