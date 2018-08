Niente multiplayer per Rage 2

eurogamer

(Di sabato 11 agosto 2018)2 purtroppo non avrà il, ma il capo di id Software Tim Willits promette comunque la presenza di una componente "social" all'interno del gioco."avremo una componente sociale, ma non sarà il tipico" afferma ai microfoni di Eurogamer. Egli aggiunge: "Non siamo ancora pronti per parlarne, ma capiamo come per la community sia importante e comprendiamo quanto sia importante connettersi con altri giocatori. Quello che offriamo è un"classico", quindi non correrete assieme ai vostri amici ma ci sentiamo comunque di avere ore di intrattenimento per i vostri soldi. Pensiamo di avere una buona offerta per voi".2 sarà un gioco in evoluzione dopo il lancio, ovvero supportato con contenuti di id Software post lancio. Come avverrà tutto questo, non lo sappiamo ancora bene, id Software stessa è stata abbastanza vaga in merito.Read more…