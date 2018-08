Nibali ‘prenota il biglietto’ per la Vuelta di Spagna | “non sento dolori”

sportfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Vincenzoparla dopo l’intervento a cui si è sottoposto per recuperare dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018, il ciclista carico per ladiDopo l’infortunio rimediato alla schiena alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzosi è operato ed ora si prepara ad un recupero record. Il 25 agosto parte ladied il ciclista della Bahrain-Merida sarà ai nastri di partenza grazie alla sua forza di volontà. “Per ora ho valori abbastanza bassi — ha detto Vincenzoalla Gazzetta dello Sport — ma il bello è che anche forzando non ho avuto dolori, che inveceancora un pochino quando resto tanto tempo nella stessa posizione”. “Il peso è più o meno quello del Tour e questo è già un buon segnale”, ha continuato Slongo. Mentre Magni ha concluso: “dieci giorni fa avremmo fatto ...