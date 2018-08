Newcastle Tottenham 1-2 | il risultato della 1giornata di Premier in diretta LIVE

Newcastle Tottenham - il risultato della 1giornata di Premier in diretta LIVE : le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Newcastle , 4-2-3-1,: Dubravka; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Diamè, Shelvey; Ritchie, Kenedy, Perez; Joselu. Allenatore: Benitez Totthenam, 4-1-4-1,: Lloris; Aurier, ...

Pronostico e Probabili Formazioni Newcastle United-Tottenham - Premier League 11-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Probabile debutto per Rondòn nei Magpies, Spurs con il solito modulo. Il sabato della nuova stagione di Premier League si apre con la sfida del St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e il Tottenham. Come arrivano Newcastle United e Tottenham? Magpies che arrivano alla 1^giornata di campionato con il morale non alto. Benitez ...