Nettuno | ubriaco e senza patente si schianta contro un palo | muore la figlia di 9 anni

Tragedia a Nettuno : ubriaco e senza patente al volante - muore la figlia di 8 anni : Tragedia nella notte. Ancora sangue lungo le strade italiane. Questa mattina ci si doveva risvegliare solo con la magia del cielo stellato e di una notte di San Lorenzo all’insegna dei desideri. Invece, a Nettuno , in provincia di Roma, si è consumato l’ennesimo incidente mortale. E questa volta fa anche più male perché, a perdere la vita, è stata una bambina di 8 anni . La sorellina, invece, di un anno più piccolo, è ricoverata in ...

Nettuno - incidente in via dei Frati : ubriaco e senza patente si schianta - la figlia Nicole morta a 8 anni - grave la sorellina di 7 : incidente drammatico stanotte a Nettuno , vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 7 anni , la maggiore, Nicole ,...

Nettuno - papà ubriaco e senza patente si schianta in auto : la figlia Nicole morta a 8 anni - grave la sorellina di 7 : Incidente drammatico stanotte a Nettuno , vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l' auto : a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 9 anni , la maggiore è...

Nettuno - guida ubriaco e senza patente e si schianta : muore la figlia : Sull'auto viaggiava anche l'altra bambina, 7 anni, ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, è fuggito dall'ospedale dove era stato trasportato ma è stato rintracciato qualche ora dopo dalla polizia

Nettuno - ubriaco perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo : la figlia di 9 anni muore sul colpo : Ancora una piccola vita spezzata in un incidente stradale questa notte poco dopo le 24 in via dei Frati a Nettuno, una strada interna che dal centro della cittadina balneare porta verso la periferia . ...