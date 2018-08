Nettuno | si schianta con l’auto ubriaco e senza patente | muore la figlia di 8 anni

ilfattoquotidiano

: Roma, 39enne al volante senza patente si schianta: muore figlia #nettuno - MediasetTgcom24 : Roma, 39enne al volante senza patente si schianta: muore figlia #nettuno - SkyTG24 : Ubriaco e senza patente si schianta a Nettuno, muore figlia di 8 anni - repubblica : Nettuno, guida ubriaco e senza patente e si schianta con l'auto: muore la figlia, ferita la sorellina [news aggiorn… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Si è ribaltato con l’auto. Nell’incidente è morta la sua bimba di 8. L’altra, di sei, è rimasta ferita. Ricoverato in ospedale, è fuggito, per poi essere riacciuffato un’ora dopo dai carabinieri. E’ accaduto in via dei Frati, a, centro costiero alle porte di Roma. L’uomo, 39, alla guida in stato di ebbrezza, ha perso il controllo dell’auto poco dopo la mezzanotte. All’arrivo i poliziotti del commissariato di Anzio e la polizia stradale hanno trovato il veicolo ribaltato; ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che la piccola deceduta sia stata sbalzata fuori dalla macchina, che forse ha sbattuto contro un palo, e sia poi rimasta schiacciata dalquando quest’ultima si è ribaltata. Avrebbe compiuto 9a settembre, la piccola Nicole: questo il nome dell bambina secondo il quotidiano locale Latina ...