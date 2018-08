Nettuno | senza patente provoca incidente Muore la figlia

Nettuno - si schianta con l’auto ubriaco e senza patente : muore la figlia di 8 anni : Si è ribaltato con l’auto. Nell’incidente è morta la sua bimba di 8 anni. L’altra, di sei, è rimasta ferita. Ricoverato in ospedale, è fuggito, per poi essere riacciuffato un’ora dopo dai carabinieri. E’ accaduto in via dei Frati, a Nettuno, centro costiero alle porte di Roma. L’uomo, 39 anni, alla guida in stato di ebbrezza, ha perso il controllo dell’auto poco dopo la mezzanotte. All’arrivo i ...