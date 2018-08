Nettuno | auto si schianta contro il palo | muore bimba di 9 anni Ultime notizie | padre

Nettuno - papà ubriaco e senza patente si schianta in auto : la figlia Nicole morta a 8 anni - grave la sorellina di 7 : Incidente drammatico stanotte a Nettuno , vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l' auto : a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 9 anni , la maggiore è...

Nettuno - ubriaco perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo : la figlia di 9 anni muore sul colpo : Ancora una piccola vita spezzata in un incidente stradale questa notte poco dopo le 24 in via dei Frati a Nettuno, una strada interna che dal centro della cittadina balneare porta verso la periferia . ...