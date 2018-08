Brescia - Neonato muore in ospedale per un batterio. Aperta inchiesta - : Il bimbo, nato prematuro, avrebbe contratto un'infezione causata dal serratia marcescens , che colpisce l'apparato gastrointestinale. Anche il gemello e altri bambini avrebbero contratto l'infezione. ...

Partorisce in auto - chiude il Neonato in una busta e lo lascia sul tappetino : bimbo muore : La 21enne americana 21enne Brennan Hailey Geller era riuscita a tenere nascosta a tutti la propria gravidanza grazie all'esercizio fisico. Quando è venuto il momento di mettere al mondo il bimbo si trovava in auto, così ha deciso di accostarsi, partorire e "sbarazzarsi" di quello che per lei era un problema.Continua a leggere

Malore durante il travaglio al Gaslini : muore donna di 31 anni - salvo il Neonato : Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio. Ancora in terapia intensiva il piccolo. Secondo i medici la causa è stata l’embolia polmonare da liquido amniotico

Cagliari - Neonato muore dopo la nascita : 6 medici indagati per omicidio colposo : Il neonato è morto il 12 luglio. dopo l’apertura del fascicolo il pm ha deciso di indagare sullo staff medico che ha seguito il parto e le ore prima della tragedia: sei medici del reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico universitario di Monserrato sono stati quindi inscritti nel registro degli indagati.Continua a leggere

Neonato muore dopo il parto - inchiesta : Il bambino, venuto al mondo prematuro, è morto dopo circa quattro ore. Come accade in casi come questi, i medici del Policlinico hanno subito disposto l'autopsia, bloccata questa mattina dai ...

Maltempo USA - devastante tornado si abbatte su un’area camper : muore Neonato di 7 giorni - decine di feriti [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Giovane papà si addormenta col figlio Neonato sul suo petto : il bimbo muore soffocato : Carmine Martino, ventenne della Carolina del Nord, ha raccontato il suo dramma per sensibilizzare altri genitori: suo figlio Lucas John Martino è morto all’età di due mesi in seguito a un tragico incidente avvenuto in casa il 26 novembre dello scorso anno.Continua a leggere

Dramma nel Reggino - Neonato muore poco dopo il parto : “Ha aspettato l’ambulanza per 4 ore” : All'ospedale di Polistena, nel Reggino, un neonato è deceduto poche ore dopo il parto. Sul caso, per fare chiarezza, è stata aperta un’indagine dalla procura di Reggio Calabria. Della vicenda hanno parlato in questi giorni in televisione i genitori del piccolo, Fabio e Caterina: "Non è possibile, nel 2018 e in Italia, che un bimbo possa morire così lasciando nello sconforto i genitori".Continua a leggere

Neonato muore attendendo un'ambulanza per 4 ore : il dramma di papà Fabio e mamma Caterina : Fabio e Caterina sono una giovane coppia che deve affrontare il dolore più grande: quello della perdita di un figlio. Il loro bimbo, infatti, è morto a poche ore dalla nascita,...