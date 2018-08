Nella mente di Robin Williams | il tributo di Sky a 4 anni dalla morte

Robin Williams / "Nella mente di Robin" : su Sky un tributo all'attore - scomparso quattro anni fa : A quattro anni dalla scomparsa del compianto Robin Williams, Sky Cinema ha deciso di ricordare il grande attore stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Stars(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Nella mente di Robin Williams - il ricordo del genio della commedia in un documentario : Un genio, purtroppo come molti comici con una vena infinita di tristezza che gli ha corroso animo, cercare di raccontare a 4 anni dalla sua scomparsa Robin William è l’obiettivo del documentario prodotto dalla Hbo e realizzato da Marina Zenovich – Nella mente di Robin Williams – in onda l’11 agosto su Sky Cinema Stars (canale 303) che fino al 31 agosto è dedicato alle più grandi stelle di Hollywood. È stato Peter Pan per ...

Nella mente di Robin Williams - su Sky il documentario che racconta la vita tormentata del genio del cinema : È stato Peter Pan per Spielberg, il buffo alieno Mork di una serie di culto, il dottor Hunter “Patch” Adams, l’androide Andrew Martin de “L’uomo bicentenario”. Ha dato la sua voce al genio della Lampada di uno dei più amati dei classici Disney, Aladdin, e il suo volto al professor Keating nell’intramontabile “L’attimo fuggente” e a moltissimi altri personaggi ormai parte dell’immaginario collettivo di intere generazioni. Robin Williams era un ...

NPD : God of War è l'esclusiva venduta più velocemente Nella storia di PlayStation : I rapporti mensili di NPD per il mese di giugno sono stati resi disponibili da poco e, ancora una volta, God of War di Sony si è ritrovato nella parte superiore della classifica delle vendite software, finendo in seconda posizione dietro Mario Tennis Aces.Come segnala Dualshockers, sappiamo da un po' che God of War sta vendendo piuttosto bene e, come l'editore ha confermato pochi giorni dopo l'uscita di quest'anno, il ritorno di Kratos è ...

Nella nuova via Nizza aumenteranno gli alberi : Un nuovo filare di alberi in via Nizza, tra corso Marconi e corso Sommeiller, in aggiunta a quello già previsto davanti a Porta nuova, sempre sul lato dei binari: questa l'ipotesi cui lavora il Comune,...

Le ferite Nella bocca guariscono 10 volte più velocemente : Afte, tagli e piccoli segni di morsi sulla lingua e sulle guance. Nonostante il tremendo dolore iniziale, sappiamo bene che per fortuna le ferite all’interno della bocca si rimarginano velocemente. Molto di più rispetto a quelle sulla pelle. A svelarne il motivo sulle pagine di Science Translational Medicine sono stati i ricercatori dell’Università della California a San Diego, secondo cui appunto le lesioni nella bocca guarirebbero ...

I’m a killer - nel braccio della morte. Su Crime+Investigation la serie che scava Nella mente di un assassino : Ogni episodio di un’ora racconta la storia di un detenuto condannato a morte per omicidio capitale; nel primo episodio si parla di Kenneth Foster, condannato a morte solo perché guidava l’auto sulla quale fuggì un amico che aveva appena ucciso un giovane che aveva cercato di derubare. Nello Stato del Texas, dove è avvenuto l’omicidio, la legge permette di condannare alla pena capitale anche i complici. Un caso spinoso e controverso, molte ...

Monza : spari Nella notte - gravemente ferito un giovane : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Un giovane è rimasto gravemente ferito all'addome in seguito all'esplosione di un colpo di arma da fuoco. L'episodio è accaduto a Brugherio, nel monzese, la scorsa notte poco dopo la mezzanotte. Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Soreu Metropolitana, c

Giovani Nella grotta in Thailandia - recupero possibile ma sulla zona piove intensamente : Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c'è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell'acqua. sulla zona purtroppo piove in modo continuo: l'arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni