Nel 2019 un primo assaggio di flat tax per le partite Iva | il piano della Lega

Possibile impegno part-time per Alonso Nel 2019 : E’ una delle possibilità offerte a Fernando Alonso da parte della McLaren, pur di non perdere il suo Campione. Lo spagnolo avrebbe tempo fino al 15 ottobre per dare una risposta al suo team che sta provando a ritrovare i fasti che lo hanno consacrato uno dei più vincenti nella storia della Formula 1. Il […] L'articolo Possibile impegno part-time per Alonso nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

"Reddito di cittadinanza già Nel 2019 - c'è corsia preferenziale" : il M5S tira dritto : Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro obiettivo è di introdurre tutto già dal 2019...

Steam smetterà di supportare Windows XP e Vista Nel 2019 : Se siete tra quelli che utilizzano ancora Windows XP o Vista, forse è arrivato il momento di aggiornare il vostro sistema operativo (o almeno entro la fine dell'anno), specialmente se avete una nutrita libreria Steam.Come riporta Gamingbolt, Valve ha annunciato che entro il 2019 cesserà il supporto Steam con Windows XP e Vista, questo non vuol dire solo che il client non supporterà più i due sistemi operativi, ma anche che tutti i giochi non ...

Argentina - l'aborto rimane illegale. La dicussione potrà essere ripresa soltanto Nel 2019 : Nonostante ciò - e nonostante un appoggio trasversale proveniente dalle piazze di tutto il mondo, dove donne vestite di verde sono scese in solidarietà delle argentine - il Senato ha bocciato il ...

Il multiplayer Deathgarden verrà pubblicato Nel 2019 su PC - Xbox One e PS4 : Deathgarden è un multiplayer in sviluppo presso Behaviour Digital Inc. Il team ha annunciato che il 14 agosto il titolo entrerà in fase early access con un costo di $14.99. Il gioco completo sarà invece disponibile su PC, PS4 e Xbox One a inizio 2019.Come riporta Gamingbolt, chi ha intenzione di provare il gioco può farlo gratuitamente fino al 21 agosto. Se invece deciderete di pre ordinare il titolo, verrà automaticamente aggiornato alla ...

Ford Territory - Nel 2019 una Suv entry level dedicata alla Cina : La Ford realizzerà un modello dedicato al mercato cinese che debutterà nel 2019, con la denominazione Territory. La Casa americana ha confermato ai microfoni della Reuters che il progetto di una Suv entry level sarà sviluppata e prodotta in collaborazione con la Jiangling Motors Corporation e offrirà tre motorizzazioni benzina, incluse quelle mild hybrid e plug-in hybrid. Curiosamente il nome del modello non è inedito: la Casa americana, ...

Il governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 - 5 mld Nel 2019 : Una cifra al di sotto di quella immaginata qualche tempo fa. Una 'una tantum' che però, dicono al Mef, non sarebbe un condono, prevista il prossimo anno per non sovrapporsi alla rottamazione -

Pensioni anticipate : Q100 Nella LdB2019 - ma per i precoci bisognerà attendere : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 agosto 2018 vedono consolidarsi le possibilita' riguardanti l'approvazione della quota 100 come principale strumento di flessibilita' nella legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Nel frattempo arrivano nuove conferme anche sul taglio alle Pensioni d'oro, calendarizzato per il prossimo mese di settembre. Mentre dalle pagine facebook dei lavoratori proseguono le rivendicazioni per il riconoscimento del diritto ...

Pace fiscale - obiettivo 3 - 5 miliardi/ Governo - scatta Nel gennaio 2019 : Di Maio rilancia : Pace fiscale, obiettivo 3,5 miliardi di euro. Ultime notizie Governo, scatterà nel gennaio 2019 per non sovrapporsi a rottamazione, Luigi Di Maio rilancia(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Pensioni - Quota 100 già allo studio : si farà Nel 2019 : Si fa sempre più vicina l’ipotesi dell’introduzione della Quota 100. Secondo quanto apprende l’Ansa da ambienti vicini alla maggioranza, nel disegno di smantellamento della Legge Fornero, sarebbe già allo studio sui banchi del Governo la modalità di pensione a quote, che consentirebbe ai cittadini italiani di lasciare il lavoro al raggiungimento – appunto – della Quota 100: somma di età anagrafica e anni di contributi versati. Consulta lo ...

La Juve è già Nel 2019 : ecco i tre obiettivi di Marotta : TORINO - L'estate 2018 è una di quelle da mandare a memoria: l'operazione Cristiano Ronaldo fa sì che il mercato della Juventus sia uno di quelli destinati a restare nella storia. E ricordando bene ...

Pensioni - avanti tutta di Salvini Nella LdB 2019 ma Tria non le menziona : Arrivano messaggi positivi dal Governo Conte, al termine del vertice a cui hanno partecipato i ministri Di Maio, Salvini, Tria e Savona, in vista della programmazione economica per la prossima Legge di Bilancio 2019 [VIDEO]. Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso la propria soddisfazione sulle proposte riguardanti il quadro programmatico, oltre all'avvio delle riforme. Il fatto è che il ministro, in tema di riforme, ha parlato di ...

Checco Zalone torna al cinema Nel 2019 con L’Amico di scorta : 2 Ritorno al cinema per Luca Medici, in arte Checco Zalone, nel 2019. Il ‘re Mida’ del grande schermo in Italia sara' a febbraio nelle sale con il quinto film. Come anticipato dal sito ‘Mymovies’, il comico pugliese proporra' la pellicola ‘L’amico di scorta’, principale produzione stagionale del listino della Medusa. Si attende l’ennesimo trionfo al box office, considerati i risultati delle pellicole precedenti. L’esordio con ‘Cado ...

Vaccini - slitta al 2019 l'obbligo per le scuole dell'infanzia : s'incrina fronte no-vax Nel M5s : slitta di dodici mesi, quindi all'anno scolastico 2019-20, l'obbligo vaccinale nella scuola d'infanzia e negli asili nido. Lo ha deciso l'Aula di Palazzo Madama votando a larga maggioranza - 149 ...