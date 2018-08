Nba | 10 partite da non perdere con finale entro la mezzanotte italiana

Nba - annunciato il calendario 2018-19 : 42 partite in prima serata su Sky Sport Nba : ... in calendario il 3 gennaio 2019, forse una delle gare più attese della stagione per il modo , poco elegante, nonostante la lettera aperto di addio e ringraziamento al mondo Spurs, con cui l'ex MVP ...

Finals Nba – LeBron James ha giocato le ultime 3 partite con un infortunio : pazzesco retroscena dopo gara-1 : LeBron James ha giocato le ultime 3 gare delle Finals NBA con un infortunio alla mano: clamoroso retroscena rivelato dal numero 23 dei Cleveland Cavaliers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. ...

Nba Finals - LeBron James : "Ho giocato le ultime tre partite con una mano rotta" : Con la fine della sua stagione e probabilmente della sua carriera in Ohio, LeBron James non smette di fare notizia. Prima ancora di andare in conferenza stampa, si è sparsa una notizia che in qualche ...