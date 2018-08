Naufragio in Sardegna | morte due persone

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Tragedia a Castelsardo in. Questa mattina è affondata una barca nelle acque di Lu Bagnu nella zona settentrionale dell'isola. Le vittime delsono due uomini di circa 60 anni che si trovavano a bordo della barca. Il primo corpo è stato trovato sugli scogli, il secondo invece nella cabina della barca ormai semiaffondata. Immediato l'intervento dei tecnici della polizia scientifica che adesso stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto questa mattina.Il primo cadavere è stato scoperto da una pattuglia della capitaneria che ha immediatamente dato l'allarme. Gli uomini dei soccorsi dopo alcune immersioni hanno trovato il secondo corpo. Secondo le prime ricostruzioni non si tratterebbe per di turisti. Si indaga anche sulla vita e sulle ulrime ore delle due vittime per capire in che modo possa essere accaduto questo terribile incidente in una zona ...