Nascondeva in casa marijuana e materiale per confezionamento dosi | ai domiciliari 53enne

Santa Croce Camerina - Nascondeva droga in casa : arrestato : I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, impegnati nella campagna weekend sicuro, hanno eseguito diverse operazioni di polizia giudiziaria al fine di reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio anti droga concentrato nel Comune di Santa Croce Camerina . Sono state sorvegliate le principali zone di concentramento di soggetti dediti alla spaccio al dettaglio come ...

MARSALA : Nascondeva NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...