Nasce Juventus Tv | piattaforma on-demand

Juventus Tv riNasce sul web : nuovo servizio on-demand su smartphone e pc : rinasce Juventus Tv: la società bianconera ha annunciato oggi il lancio del nuovo servizio on-demand in streaming.

Nasce la seconda squadra - la Juventus U23 : TORINO - Ora è ufficiale. La Juventus avrà una seconda squadra in Serie C e si chiamera Juventus U23. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale: 'Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda squadra, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di Serie C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : Nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...

Marcelo - Godin - Dybala. Intorno a Ronaldo Nasce una Juventus Mondiale : Una Juventus Mondiale, una naturale rivoluzione risultato dell'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo. Voci che si inseguono, trattative accennate, mezzi sorrisi che nascondono una base di verità. L'arrivo del lusitano non può lasciare la Signora nella penombra ma la costringe a tirare fuori le unghie per l'assalto, ancora una volta, alla tanto bramata Champions League. Con una formazione titolare composta quasi interamente da giocatori che hanno ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - a Genoa Nasce la brioche CR7 : cioccolato bianco - crema di nocciole e un ingrediente segreto : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus e una pasticceria di Genoa gli dedica la sua ‘personale’ brioche: un dolce al cioccolato bianco e creama di nocciole con un ingrediente segreto dal Portogallo Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Dal pomeriggio di ieri non si parla d’altro. L’Italia celebra l’arrivo del giocatore più forte al mondo con ogni mezzo, compreso quello ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : soldi - aumenti - gelosie come Nasce la frattura tra Cr7 e Florentino Perez : da molto tempo che Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non si sopportano più. In particolare, dal pomeriggio dell'1 settembre 2012, quando il calciatore incontrò il presidente del Real Madrid nel suo ...

Calciomercato Juventus - Nasce l'hashtag per Cristiano Ronaldo : #SeArrivaCR7. Tutte le promesse social : La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. ogni momento che passa fa aumentare la fiducia dei bianconeri, pronti a mettere a segno il colpo del secolo per quanto riguarda il Calciomercato italiano e ...