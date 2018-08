Napoli | senti lo Standard | Ochoa? Anche noi vorremmo Mertens in prestito

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Napoli - CARLO ANCELOTTI/ “Hamsik può fare il regista - Ronaldo? Stimolo ma non ci siamo sentiti” : NAPOLI, CARLO ANCELOTTI in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo sarà uno Stimolo, top player in arrivo? Già li abbiamo e sono contento dei miei". Si presenta il tecnico di Reggiolo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Napoli - anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa : “Mi sentivo sola” : Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Continua a leggere L'articolo Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” proviene da NewsGo.

ALBERTO ANGELA CITTADINO ONORARIO DI Napoli/ Foto - “Mentre parlavo ho sentito la mia voce rompersi” : ALBERTO ANGELA è stato eletto CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. Emozionatissimo, ha dichiarato: "Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia". ALBERTO ANGELA ha ricevuto un’importante investitura, quella di CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. La cerimonia, avvenuta nella Sala dei Baroni al maschio Angioino, ha visto protagonisti il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore della Cultura Nino Daniele.