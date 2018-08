Napoli | difesa da rivedere Il Wolfsburg vince 3-1

Wolfsburg-Napoli - brutta figura in difesa : finisce 3-1 per i tedeschi : LA CRONACA - Una prestazione che, nel primo tempo, è ampiamente al di sotto delle aspettative. Il Napoli viaggia a ritmi molto bassi, e probabilmente preferisce non rischiare a sette giorni dal ...

Diretta/ Napoli Wolfsburg (risultato finale 1-3) streaming video e tv : Ancelotti tradito dalla difesa : Diretta Napoli Wolfsburg streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca in casa dei tedeschi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:10:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Liverpool (risultato finale 0-5) streaming video e tv : sprofonda il Napoli - difesa da rivedere : DIRETTA Napoli Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Dublino(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:41:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Inglese e Ounas restano. In difesa uno tra Arias e Sabaly' : TORINO - ' Ancelotti è rimasto molto colpito sia da Ounas che da Inglese , e mi ha ribadito che vuole tenerli e che li farà giocare, così come tutto il resto della squadra. Il terzino? Arriverà solo ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Gozzano : le opzioni in difesa. Info e orario amichevole - novità live : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Gozzano: Info e orario dell'amichevole, le ultime novità live su moduli e titolari che Ancelotti potrebbe scegliere (14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Calciomercato Napoli : Lainer o Hakimi - possibili obiettivi per la difesa : Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di esterno destro in difesa. Con Christian Maggio sempre più in uscita (Verona e Benevento sarebbero sulle sue tracce), la società partenopea sarebbe vicinissima a Stefan Lainer, terzino destro in forza al Salisburgo. Il calciatore è stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti. Lainer d'accordo con la sua attuale società, in attesa di definire entro il fine ...