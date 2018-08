Napoli | 34enne muore in un incidente stradale | presunti ritardi nei soccorsi

Blastingnews

(Di sabato 11 agosto 2018) Sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale per fare luce sul tragicoche, nella serata di giovedì scorso, intorno alle ore 21:00, è costato la vita ad un giovane. La vittima aveva 34 anni, residente a Ponticelli, popoloso quartiere napoletano. Il sinistro è avvenuto nella zona di Capodichino, nei pressi dell'aeroporto civile di, sulla strada perimetrale che conduce al rione Scampia. Gli agenti della polizia municipale avrebbero ricevuto una chiamata che segnalava lo scontro, ma una volta giunti sul posto, non avrebbero riscontrato la presenza né di veicoli incidentati, né di feriti. I vigili urbani hanno così deciso di chiedere informazioni presso l'ospedale 'Antonio Cardarelli' died effettuare un controllo dei pazienti giunti al pronto soccorso nelle ore precedenti. La scoperta E proprio nella struttura ospedaliera partenopea hanno ...