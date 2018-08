Musica | cinema | teatro e tanto altro Gli appuntamenti del fine settimana

La Musica dal vivo per il cinema muto : POTENZA, 7 AGO - In anteprima mondiale, sabato 11 agosto, a Trivigno , Potenza, , la Zerorchestra musicherà dal vivo, sotto la direzione del maestro Stephen Horne, il film 'Beauty's Worth', pellicola ...

Marsala - gli appuntamenti del mese di agosto tra Musica - teatro - cinema e sport : A queste si aggiunge una nuova iniziativa nelle Antiche Saline Genna di contrada Spagnola: 'A scurata, Cunti e Canti al calar del sole', con spettacoli teatrali e musicali. Anche nel centro storico, ...

Seeyousound : quando il cinema incontra la Musica : Seeyousound nasce a Torino nel 2015 ed è un festival italiano di cinema musicale ideato dall’Associazione Choobamba che, dal 2012, si occupa di cinema in tutte le sue forme. La quinta edizione del festival, in programma dal 25 Gennaio al 3 Febbraio 2019, sara' gestita da Carlo Griseri, giornalista cinematografico che, con la sua esperienza e passione, avra' il compito di portare avanti il progetto. Prendere le redini del primo festival italiano ...

Il cinema teatro rinasce con una maxi scuola di Musica : Intervento da 400mila euro delle due accademie di Pontedera che si fonderanno. I lavori cominceranno entro poche settimane, l'inaugurazione a primavera

Spettacolo - cresce la spesa degli italiani : Musica - calcio e mostre al top - crolla il cinema : Aumenta il volume d'affari del settore Spettacolo del suo complesso. musica dal vivo, eventi sportivi e mostre d'arte registrano il massimo aumento. Il settore trainante resta il ballo. Mentre per quanto riguarda il cinema il 2017 è stato l'anno del crollo con 14 milioni di spettatori in meno. È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'Annuario dello Spettacolo di SIAE per il 2017 in Italia.Continua a leggere

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d'autore - Musica e arti (2) : (AdnKronos) - Gli amanti del Cinema potranno prenotare una 'visita immersive' e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 'Ready Pla

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d'autore - Musica e arti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Al via domani l’edizione zero di Lake Como film Night, una no-stop di film d'autore, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, realtà virtuali che domani animerà Villa Erba di Cernobbio, dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. "Quest’anno -spiega il preside

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d’autore - Musica e arti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Al via domani l’edizione zero di Lake Como film Night, una no-stop di film d’autore, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, realtà virtuali che domani animerà Villa Erba di Cernobbio, dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. “Quest’anno -spiega il presidente del Lake Como film Festival, Alberto Cano- abbiamo voluto provare una formula sperimentale. Finora, su carta, ...

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d’autore - Musica e arti (2) : (AdnKronos) – Gli amanti del Cinema potranno prenotare una ‘visita immersive’ e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 ‘Ready Player One’ di Steven Spielberg, proiettato in 70mm; alle 2.01 in punto l’iconico ‘2001: Odissea nello ...

Teatro - cinema e Musica La Locandina de «la Lettura» In edicola - ora con 64 pagine : Dal 22 luglio in edicola il primo numero dell’inserto «aumentato»: più temi e più pagine Tra le novità i racconti di grandi nomi della narrativa straniera, aprono Sánchez e Keret

Savini esulta : 'Staffetta italiana 4x400 i veri campioni. Vino - cinema e Musica meglio della Francia' : Savini esulta: 'Staffetta italiana 4x400 i veri campioni. Vino, cinema e musica meglio della Francia'

Savini esulta : "Staffetta italiana 4x400 i veri campioni. Vino - cinema e Musica meglio della Francia" : "Eccoli i veri campioni di oggi! E poi il Vino italiano è meglio di quello francese, cinema e musica idem, e la Sardegna è molto più bella della Corsica". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha festeggiato sui social la vittoria della staffetta 4x400 italiana ai Mondiali U20 di atletica di Tampere. Il riferimento sottinteso era ai "campioni" di oggi, vale a dire la Nazionale francese ...

Fabio Rovazzi tra Musica e cinema : 'Con Fedez idee diverse - ora Faccio quello che voglio' : Quando ho girato 'Il vegetale' mi sono innamorato di questo mondo, il prossimo step vorrei che fosse un film con la mia regia. Per questo hai anche fondato una casa di produzione? La Raw ha prodotto ...

Rovazzi ingaggia i Vip da Cracco a Boldi per il suo ritorno 'cinematografico' - Musica - Spettacoli : Rovazzi è brutto e non sa cantare? E allora, invece di tagliarsi i baffi - basterebbe quello per migliorare assai - decide di rubare le fattezze e le voci degli altri. Scende in un blindatissimo ...