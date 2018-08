Muore schiacciato da una panchina di ferro davanti agli amici

Crolla panchina girevole - 14enne Muore schiacciato nel Mantovano : Crolla panchina girevole , 14enne muore schiacciato nel Mantovano Il ragazzo stava giocando in un parco pubblico a Castel d’Ario, quando il gioco, del peso di alcuni quintali, montato su un piedistallo, è improvvisamente Crolla to travolgendolo davanti ad altri bambini Parole chiave: ...

Tragedia in autostrada : Muore stritolata nel furgone schiacciato tra due camion : Inutili i disperati soccorsi per una 59enne padovana che viaggiava verso Trieste a bordo del suo furgone , rimasto incastrato...

Incidente in A4 : 59enne Muore schiacciato fra due tir/ Ultime notizie : coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti : Incidente in A4: 59enne muore schiacciato fra due tir. Ultime notizie : coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti . E' intervenuto anche l'elisoccorso ma non vi è stato nulla da fare(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Olbia : Muore schiacciato da tubi : Incidente mortale sul lavoro a Olbia dove un operaio di 46 anni, Angelo Serra, è deceduto questa mattina nella zona industriale del capoluogo sardo. L'uomo secondo le prime informazioni stava scaricando dei tubi in metallo da un camion, tubi che dovevano servire per costruire delle impalcature quando, per cause in via di accertamento, è rimasto schiacciato dal carico.Immediato l'allarme lanciato dai colleghi dell'operaio che hanno subito ...