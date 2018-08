Muore a 50 anni per un tumore dopo le missioni all' estero

Nettuno - ubriaco perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo : la figlia di 9 anni Muore sul colpo : Ancora una piccola vita spezzata in un incidente stradale questa notte poco dopo le 24 in via dei Frati a Nettuno, una strada interna che dal centro della cittadina balneare porta verso la periferia . ...

Ferrara. La madre finisce con l’auto in una scarpata : Muore così Filippo - di soli 10 anni : Nello schianto sulla strada del ritorno a casa è rimasta ferita anche la madre 43enne. Pare che la vettura su cui mamma e figlio viaggiavano a causa del maltempo avrebbe abbattuto il parapetto di un ponticello e sarebbe finita in una scarpata a Ferrara.Continua a leggere

Travolta da un'auto mentre attraversa la strada. Muore anziana di 85 anni : Lucca, 10 agosto 2018 - Travolta da un'auto in corsa, sbalzata alcuni metri più avanti. Non c'è stata via di scampo per Maria Luisa Santi, anziana di 85 anni, che ha perso così tragicamente la vita ...

Auto finisce in una scarpata : Muore così Filippo - di soli 10 anni. E' lutto nella contrada : Un bambino che - come tanti coetanei - faceva sport, podismo e nuoto, ed era impegnato nelle attività della sua contrada, la contrada di Borgo San Luca, una delle otto contrade del Palio di Ferrara,, ...

“Aiutateci!”. Muore a 9 anni in spiaggia. Un terribile scherzo del destino : Doveva essere una giornata di festa. Il mare, i giochi e la vacanza. Invece, per un assurdo scherzo del destino il sorriso si è trasformato il lacrime, morta a soli 9 anni per un grave trauma cranico riportato dopo che una roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth a Staithes. La piccola era in spiaggia quando il masso le è caduto in testa, sul luogo è intervenuta la polizia del North Yorkshire insieme al personale medico e a ...

“Attenzione”. Poi la tragedia in spiaggia. Muore 9 anni davanti ai genitori : Terribile tragedia nel North Yorkshire, in Gran Bretagna, dove una bambina ha perso la vita per una caduta di un masso da una scogliera. La piccola aveva soltanto 9 anni ed è stata uccisa dai traumi riportati a seguito della rovinosa caduta, una tragica fatalità che l’ha vista al posto sbagliato nel momento sbagliato. Come riportano i quotidiani britannici, una roccia si è improvvisamente staccata dalla parete della Seaton Garth, a ...

Bimba di 2 anni Muore soffocata da acino d'uva : Una bambina di nemmeno due anni è morta soffocata da un acino d'uva mentre si trovava in una spiaggia libera a marina di Lizzano, Taranto,. Secondo quanto si legge sulla 'Gazzetta del Mezzogiorno', la ...

Roccia si stacca dalla scogliera - bimba di 9 anni Muore sotto gli occhi dei genitori : È morta a soli 9 anni per un grave trauma cranico riportato dopo che una Roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth a Staithes, in Regno Unito. La piccola stava giocando in spiaggia quando è avvenuto il dramma.Continua a leggere

Golf in lutto : Jarrod Lyle Muore a 36 anni per la leucemia : Justin Rose, tre volte numero uno al mondo, ha aggiungo: 'Ricorderemo sempre Lyle come una persona piena di gioia e determinazione. Ci mancherai tanto Jarrod'. Infine, anche Rory McIlroy ha twittato: ...

“È l’ultima foto”. Con le sue bimbe. Strazio : il campione Muore a 36 anni : “Questo è l’ultimo post”, si legge nella didascalia della foto, l’ultima pubblica appunto, condivisa sul suo profilo Instagram. Toccante è dire poco: un abbraccio straziante con le sue bambine che ora sono rimaste senza papà. Quello scatto risale al 31 luglio scorso. Pochi giorni dopo, l’8 agosto, il campione, che era malato da tempo, se ne è andato per sempre. È stata la moglie Briony a dare la tragica ...

Jarrod Lyle - campione di golf Muore di leucemia a 36 anni : il suo ultimo messaggio al mondo è commovente : Jarrod Lyle, campione australiano di golf, ha perso la sua gara più grande: quella contro la leucemia. Lyle è deceduto ieri, 9 agosto, nella sua casa di Melbourne dopo aver interrotto le cure la scorsa settimana, dato che il suo fisico non riusciva più sopportarne il peso. Lascia la moglie Briony e due figlie di 6 e 2 anni.Lyle aveva battuto la leucemia già due volte: nel 1998 (quando aveva solo 17 anni) e nel 2012. ...

Bimba di 2 anni Muore soffocata da un acino d’uva |Rischi - cosa fare : Ogni anno in Italia mille bambini finiscono in ospedale per soffocamento, tra il 60% e l’80% dei casi è dovuto al cibo e non di rado accade in presenza di adulti. Gli alimenti più a rischio sono carne e wurstel

Muore a 4 anni dopo l’operazione alle tonsille. La tragica storia di Logan : Una storia tragica, una di quelle storie che non vorremmo mai raccontare. Protagonista di questa straziante vicenda è il piccolo Logan Solheim, morto a soli 4 anni dopo un’operazione alle tonsille. Doveva essere un intervento semplice e invece qualcosa è andato storto e il piccolo è morto. dopo essersi ammalato varie volte di tonsillite, i medici avevano suggerito ai genitori di sottoporre il piccolo e un’operazione per l’asportazione ...

Lutto nel mondo del golf - Muore Jarrod Lyle a soli 36 anni : sconfitto dalla leucemia : L'australiano ha perso la sua battaglia contro quel male che aveva sconfitto già in due occasioni, nel '98 e nel 2012, ma che stavolta ha avuto la meglio.i. Lyle aveva raggiunto in carriera la 142esima posizione del ranking mondiale.Continua a leggere