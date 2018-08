Muore a 14 anni schiacciato da una panchina girevole in un parco pubblico a Mantova

Tragedia a Mantova - a 14 anni Muore schiacciato da panchina girevole/ Ultime notizie : si chiamava Matteo : Ragazzino di 14 anni muore schiacciato da struttura in ferro. Ultime notizie: fatale la caduta della giostra da 8 quintali che si è staccata improvvisamente dal proprio sostegno(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:41:00 GMT)

Roma - si ribalta con l’auto : Muore bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...

