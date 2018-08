MotoGP Yamaha | il project leader si scusa con Rossi e Vinales

MotoGP Austria - lo sfogo di Rossi : "La peggior crisi tecnica della Yamaha dal 2013" : Il Dottore: "Frustrante, da oltre un anno facciamo sempre gli stessi discorsi". I vertici di Iwata si scusano con lui e Vinales

MotoGP – Yamaha si scusa con i piloti - Valentino Rossi ringrazia ma… rincara la dose : “è da più di un anno che dico che…” : Le parole di Valentino Rossi dopo il disastroso sabato di qualifiche al Red Bull Ring e le scuse ufficiali da parte del team all’apertura del debrief Yamaha Weekend complicato per la Yamaha, quello del Red Bull Ring. Il team di Iwata era ben consapevole che il Gp d’Austria sarebbe stato una brutta gatta da pelare per la squadra e i piloti, ma probabilmente non si aspettava un disastro come quello di oggi. Maverick Vinales è ...

MotoGP – Clamoroso al Red Bull Ring - colpo di scena al debrief Yamaha dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Sorprendente colpo di scena al Red Bull Ring all’apertura del debrief Yamaha post qualifiche del Gp d’Austria: ecco quanto accaduto Weekend amaro, amarissimo, al Red Bull Ring per i piloti Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno faticato sin dalle prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, con un problema tecnico per il Dottore e importanti difficoltà sul bagnato. Oggi il grande disastro: Vinales e Rossi ...

MotoGP – Gp d’Austria - terminate le Fp4 : Marquez ‘intimorisce’ le Ducati - Yamaha fuori dalla top ten [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Ancora un’ultima prova prima delle qualifiche del Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta e ultima sessione di prove libere al Red Bull Ring. In attesa della Q1, nella quale Valentino Rossi lotterà per un posto in Q2, il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che si lascia alle ...

MotoGP – Clima disteso in casa Yamaha : le nuove parole di Vinales sul lavoro di oggi con Forcada in Austria : Maverick Vinales sereno e sorridente nonostante una prima giornata di prove complicata al Red Bull Ring Sembra che la situazione in casa Yamaha sia un po’ più distesa dopo la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring, nonostante le evidenti difficoltà tecniche, che non hanno permesso ai due piloti Yamaha di effettuare due sessioni di prove soddisfacenti, sembra che al lato dei box di Vinales il Clima sia ...

MotoGP – Tensione in casa Yamaha : Forcada minaccia di ‘abbandonare’ Vinales - ma la Yamaha lo trattiene : Aria tesa in casa Yamaha: Forcada trattenuto dal team di Iwata dopo la ‘minaccia’ di abbandonare Vinales a stagione in corso Momenti di Tensione in casa Yamaha dopo il weekend della Repubblica Ceca: a Brno è stata infatti ufficializzata la ‘rottura’ tra Vinales e Ramon Forcada, che a partire dalla prossima stagione non lavoreranno più insieme all’interno dei box Yamaha. Il capotecnico spagnolo ha spiegato di ...

MotoGP – Valentino Rossi ci va giù pesante : parole dure e sincere alla Yamaha : Tutta la sincerità di Valentino Rossi sulla situazione Yamaha: il Dottore senza peli sulla lingua al Red Bull Ring Periodo sicuramente non roseo in casa Yamaha: il team di Iwata sta lavorando sodo, ma forse troppo lentamente, per risolvere i problemi che impediscono ai suoi piloti di conquistare una vittoria ormai da più di un anno. Valentino Rossi riesce comunque a metterci una pezza, disputando belle gare, conquistando importanti podi e ...

MotoGP - Rossi : "Bisogna capire quanto la Yamaha abbia voglia di tornare a vincere e quanto voglia investire" : Come quella di cui fu autore Masao Furusawa, il responsabile tecnico che Rossi trovò al suo arrivo in Yamaha nel 2004 e con cui portò la M1 sul tetto del mondo. 'Imparai molto da lui - ricorda -, era ...

MotoGP - GP Austria. Valentino Rossi : 'Yamaha? Bisogna rischiare - non vivacchiare' : Zeltweg motoristicamente parlando è uno dei posti più strani del mondo. Calato dentro un paesaggio alpino, tra baite e chalet, induce i tuoi occhi a cercare mucche e funivie. Trovi invece una pista che si slega nel bosco di abeti, secondo un layout veloce da paura. ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «In Austria lotteremo per il podio» : TORINO - Sono 49 i punti che separano Valentino Rossi da Marc Marquez. Senza aver mai vinto una gara, il Dottore, a questo punto della stagione, si ritrova secondo in classifica. Questo weekend al Red ...

MotoGP – La Yamaha pronta per il Gp d’Austria : l’analisi di Maio Meregalli : Maio Meregalli positivo e fiducioso alla vigilia del Gp d’Austria: le sensazioni del Team Manager Yamaha in vista della gara di domenica al Red Bull Ring Tutto pronto al Red Bull Ring per l’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo pochi giorni dal Gp della Repubblica Ceca e i test di Brno, i piloti tornano in pista per il Gp d’Austria. La Yamaha si prepara dunque a disputare una gara non proprio nelle ...

MotoGP – Dalla Spagna un clamoroso scenario : la Yamaha pronta a rompere con Rossi per aprire le porte a Marquez? : Dalla Spagna clamorose indiscrezioni: la Yamaha pronta a rompere l’accordo con Valentino Rossi per aprire le porte a Marc Marquez La stagione 2018 di MotoGp è entrata ormai nel vivo: domenica i piloti si sfideranno sulla pista del Red Bull Ring, per l’undicesimo appuntamento dell’anno, a pochi giorni Dalla gara di Brno, vinta da Dovizioso, e Dalla giornata di test in Repubblica Ceca. AFP/LaPresse Mentre i piloti si ...

MotoGP – Test Brno : la Yamaha con un uomo in meno oggi in pista in Repubblica Ceca : Un uomo in meno in pista oggi, a Brno, per i Test di MotoGp, in casa Yamaha: Maverick Vinales salta il lavoro di oggi, ecco i motivi Dopo il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della categoria regina sono nuovamente in pista, oggi, a Brno, per una importante giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che sta affrontando un periodo buio, ...

MotoGP - Valentino Rossi bacchetta la Yamaha : “un peccato avere una M1 lenta con lo stato di forma che ho” : Il pilota pesarese ha lanciato una frecciatina alla Yamaha, colpevole di non mettergli a disposizione una moto che possa competere con Ducati e Honda Periodo di forma positivo per Valentino Rossi, non altrettanto per la Yamaha che continua a non trovare la soluzione ai problemi cronici che assillano la M1. AFP/LaPresse Il pilota pesarese lotta come un leone a Brno, riuscendo a conquistare un ottimo quarto posto proprio sul finale di gara, ...