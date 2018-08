MotoGp – Quel ‘bastardo’ di Dovi a Marquez e il cinismo di Lorenzo | le parole dei primi

MotoGp - Lorenzo e quel feeling con la pista di Brno : “mi sento a mio agio - saremo forti fin dal venerdì” : Il pilota spagnolo ha svelato di avere un particolare feeling con la pista di Brno, promettendo ai tifosi della Ducati di lottare per le posizioni di vertice fin dal venerdì Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso ...

MotoGp KTM - Smith : «L'obiettivo sarà quello di tornare nel 2020» : TORINO - Tutti i posti in MotoGp per il 2019 sono occupati, e per Bradley Smith, appiedato dalla KTM dopo l'arrivo di Johann Zarco, salvo clamorose sorprese, non c'è più posto nella massima categoria ...

MotoGp – Marquez - la vittoria al Sachsenring e quel paragone calcistico : “io Messi e Valentino Cristiano? Ecco cosa dico” : Marc Marquez euforico dopo la sua nona vittoria consecutiva al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo il Gp di Germania Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il ...

MotoGp - Marquez e quella sbirciatina alla Yamaha di Viñales : “era accanto a me - così ho guardato il suo cupolino per…” : Il pilota della Honda si gode la pole position al Sachsenring, svelando anche un retroscena sulla sbirciatina al cupolino di Viñales Marc Marquez dimostra di sentirsi completamente a suo agio sul circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo infatti conquista l’ennesima pole in carriera sul tracciato tedesco, beffando di pochi millesimi Petrucci e Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Una qualifica complicata per lo spagnolo, come ...

F1 - Carlos Sainz Jr. mette in guardia i piloti di MotoGp : “a Silverstone non troveranno quello che avrebbero voluto” : Il pilota della Renault ha messo in guardia i piloti di MotoGp, avvertendoli che non saranno soddisfatti dell’asfalto che troveranno a Silverstone L’asfalto di Silverstone fa discutere i piloti di Formula 1, sorpresi dai problemi riscontati durante le prime sessioni di libere. Sconnessioni e buche sono i guai principali riscontrati da tutti i protagonisti in pista, in particolare da Sainz, che ha anche avvertito i colleghi ...

MotoGp - Morbidelli e quell’ammissione di Valentino Rossi : “il mio approdo in Yamaha? Se lo dice Vale…” : Il pilota italiano ha commentato le frasi in conferenza stampa di Valentino Rossi, soffermandosi sul suo possibile approdo nel team satellite Yamaha Una giornata in chiaroscuro per Franco Morbidelli ad Assen, il pilota italiano infatti ha chiuso nella top ten al mattino per poi piazzarsi nel pomeriggio oltre il ventesimo posto. / AFP PHOTO / LLUIS GENE A tenere banco però sono le voci circa un suo passaggio al Team satellite ...

MotoGp - Valentino Rossi e quell’elemento mancante : “siamo tutti vicini - ma manca il riferimento di Marquez” : Il pilota della Yamaha ha analizzato quanto accaduto oggi in pista ad Assen, soffermandosi sul mancato time-attack di Marquez E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, a far segnare il miglior tempo è stato un incontenibile Maverick Vinales, a dimostrazione che la pista olandese continua a dare sensazioni positive ai piloti Yamaha. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Secondo tempo invece per Andrea Iannone, seguito ...

MotoGp - Marc Marquez su Valentino Rossi / "Quello che fa a trentanove anni sarà difficile da ripetere" : MotoGp, Marc Marquez su Valentino Rossi: il pilota spagnolo a sorprese si sofferma sul campione italiano e avversario di una vita, complimentandosi con lui per le cose fatte fino ad ora.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:25:00 GMT)

MotoGp 2018 - Marc Marquez a Marca : 'Quello che fa Valentino Rossi a 39 anni è irripetibile' : Domenica alle 14 scatta il Gran Premio d'Olanda , gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, , ottavo appuntamento della stagione. Intervistato da Marca, il campione del mondo uscente parla di Valentino: "Essere paragonato a lui è incredibile. Difficilmente si potrà ripetere ciò che sta facendo lui a 39 anni"--A caccia del quinto titolo su sei stagioni di MotoGP, Marc Marquez nella settimana del GP d'Olanda torna a parlare di uno dei suoi ...

MotoGp – Crutchlow e quello strano modo di elogiare Marquez : “ci fa sembrare idioti” : Cal Crutchlow e i miracolosi salvataggi di Marc Marquez: il britannico esalta le doti dello spagnolo della Honda I piloti della MotoGp, dopo una settimana di pausa, sono pronti a tornare in pista. Si vola ad Assen, per il Gp d’Olanda, dove lo scorso anno è stato Valentino Rossi a trionfare, ottenendo l’ultimo successo della Yamaha. Occhi puntatissimi anche su Marc Marquez, leader della classifica piloti, che riesce sempre a stupire ...

MotoGp – Rossi-Marquez e quello scenario clamoroso : dalla Spagna un’incredibile indiscrezione : Marc Marquez in Yamaha? dalla Spagna una clamorosa indiscrezione sul futuro del campione del mondo di MotoGp Il mercato piloti di MotoGp è quasi del tutto definito: è da decidere ancora il futuro di Dani Pedrosa, ma tutti i top rider sanno quali saranno le rispettive case per le prossime stagioni. Intanto, c’è anche chi guarda ad un futuro ben più lontano, che va oltre le prossime due stagioni del Motomondiale. dalla Spagna arriva infatti ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «La mia moto non è veloce come quella di Marquez o Pedrosa - ma è molto vicina» : ROMA - Era partito fortissimo a inizio stagione prendendo anche la testa della classifica Cal Crutchlow, ma poi qualche passaggio a vuoto lo hanno costretto a inseguire, anche se nell'ultima gara si è ...

MotoGp Risultati gara Catalunya : vince la Ducati di Lorenzo - quella di Dovizioso è KO : La sesta tappa del Motomondiale, in Catalunya, va a Jorge Lorenzo. Sul podio anche Marc Márquez e Valentino Rossi. Fuori Dovizioso Parte primo, resta in testa alla corsa per tutte le curve di Montmelò e porta a casa il secondo GP consecutivo, dopo Mugello: oggi per Jorge Lorenzo è arrivato il gradino più alto del podio anche in Catalunya. Alle sue spalle Marc Márquez, che si era preso la prima posizione con una partenza bruciante, salvo ...

MotoGp – Jorge - sei serio? Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi in conferenza [VIDEO] : Jorge Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi: i due ex compagni di squadra protagonisti in conferenza stampa al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e ...