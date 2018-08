MotoGp | Lorenzo mastica amaro | “se avessi montato la morbida prima dell’ultimo run | avrei

MotoGp – Quel ‘bastardo’ di Dovi a Marquez e il cinismo di Lorenzo : le parole dei primi tre nel parco chiuso del Gp d’Austria : Pole position di Marc Marquez in Austria, le due Ducati di Dovizioso e Lorenzo devono accontentarsi del secondo e del terzo posto Una sfida strepitosa tra le Ducati e Marc Marquez Quella andata in scena nelle qualifiche del Gp d’Austria, a spuntarla è lo spagnolo della Honda che si prende la pole davanti a Dovizioso e al compagno di squadra Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Una prestazione pazzesca Quella del leader del Mondiale, che ...

MotoGp - terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...

MotoGp – Tutto bene tranne che sul bagnato - Lorenzo analizza il suo venerdì di prove libere in Austria : Jorge Lorenzo parla del suo venerdì di prove libere in Austria, lo spagnolo della Ducati dice la sua dopo le Fp2 bagnate Le seconde prove libere sul circuito del Red Bull Ring in vista del Gp d’Austria sono state contraddistinte dalla pioggia. I piloti hanno segnato dei tempi davvero lenti a causa del maltempo, ma anche in questo caso il pilota più veloce è stato Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda è stato seguito da Scott Redding ...

MotoGp Dovizioso - Lorenzo e il titolo : "Ci servirebbero 2-3 decimi..." : La stella più attesa nel cielo di Zeltweg è la Ducati, che su questa pista è reduce da due vittorie di fila e parte con i favori del pronostico per il GP d'Austria. I suoi piloti sono consapevoli di ...

MotoGp - Gp Austria Conferenza Stampa : Lorenzo - 'Crediamo di avere buone possibilità per lottare per la vittoria' : E' uno sport pericoloso o puoi rompere il motore. Ma al momento non vedo come possiamo vincere 5 o 6 gare di fila'. In Conferenza si è anche parlato di come vengono gestite le prove libere: 'Le ...

MotoGp – Dovizioso - il Gp d’Austria e la sfida interna con Lorenzo : “concentrato su me stesso!” : Andrea Dovizioso ottimista, fiducioso e… puntiglioso: le sensazioni del forlivese della Ducati al Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Reduce ...

MotoGp - Lorenzo snobba Dovizioso : “il mio obiettivo è vincere il titolo - non stare davanti a lui” : Il pilota della Ducati non ha nascosto di credere ancora nel titolo mondiale, snobbando la competizione con il compagno di squadra Il secondo posto di Brno è archiviato, Jorge Lorenzo arriva in Austria con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. Il pilota spagnolo continua ad aumentare il feeling con la propria moto, situazione che gli permette di poter lottare costantemente per le posizioni di ...

MotoGp – Ducati ‘libera’ Lorenzo : il maiorchino in sella alla Honda prima della fine dell’anno : La Ducati lascia Lorenzo libero di provare la sua moto del prossimo anno al termine della stagione 2018 di MotoGp La stagione 2018 di MotoGp è entrata nel vivo: i piloti sono pronti per disputare l’11° appuntamento del Mondiale, in Austria, al Red Bull Ring, ma c’è chi pensa già al futuro. Jorge Lorenzo, infatti, al termine della stagione 2018 dirà addio alla Ducati per iniziare una nuova avventura con la Honda, al fianco di ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : 'ideale per la Desmosedici' : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...

MotoGp - Ducati : Petrucci si prende la sella di Lorenzo in anticipo : Danilo Petrucci a Brno nei test di lunedì ha testato la sella modificata voluta da Lorenzo: le tanto chiacchierate e discusse modifiche all'ergonomia della Ducati che sarebbero state richieste dallo ...

MotoGp - Lorenzo ammette : “non potrò mai essere al 100% con la Ducati - vi dico perchè” : Il pilota spagnolo ha parlato dei test svolti a Brno, rivelando di non poter raggiungere il 100% in sella alla Ducati Un buon test quello di Brno per Jorge Lorenzo, riuscito finalmente a provare il nuovo telaio utilizzato fin qui da Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Buone sensazioni e anche un sorriso per lo spagnolo, che ha rivelato di aver avvertito ottime sensazioni: “non avevo ancora avuto tempo di provare il nuovo telaio e questo ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...