MotoGp – Iannone attacca la Suzuki | Brivio non ci sta | “difficile dire che non ci

sportfair

: FP4 - Results Marquez 1.24.139 Lorenzo Dovizioso Iannone Crutchlow Petrucci Bautista Zarco Pedrosa Rins Rab… - Michelin_Sport : FP4 - Results Marquez 1.24.139 Lorenzo Dovizioso Iannone Crutchlow Petrucci Bautista Zarco Pedrosa Rins Rab… - Rahayu71Rr : RT @box_repsol: #AustrianGP #motoGP #Q2 ?? 1 #MM93 1:23.241 ???? 2 Dovi +0.002 3 Lorenzo 4 Petrucci 5 Crutchlow 6 Zarco 7 Rabat 8 Iannone 9 #D… - marcismysoul : RT @box_repsol: #AustrianGP #motoGP #Q2 ?? 1 #MM93 1:23.241 ???? 2 Dovi +0.002 3 Lorenzo 4 Petrucci 5 Crutchlow 6 Zarco 7 Rabat 8 Iannone 9 #D… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Daviderisponde ad Andrea: le parole del team principaldopo le qualifiche del Gp d’Austria Aria tesa in casanel sabato delle qualifiche del Gp d’Austria: Andreaha chiuso la sua Q2 all’ottavo posto al Red Bull Ring, ma non sembra troppo soddisfatto del lavoro che sta svolgendo all’interno del team. Il campione di Vasto infatti non ci ha pensato due volte prima di puntare il dito contro la sua squadra, ma non si è fatta attendere la risposta di Davide: “abbiamo provato un telaio proveniente dal Giappone che ha utilizzato Guintoli in gara a Brno, c’era un solo esemplare e serviva per avere informazioni in ottica 2019, in modo da capire qualezione prendere. Abbiamo quindi deciso di farlo provare ad Alex Rins lunedì, nonostante non fosse in programma la cosa. Alex ha provato il telaio, gli è piaciuto così ...