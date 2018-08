MotoGp – Dovizioso e quel regalo mancato | “sono un po’ arrabbiato! Avrei voluto fare un

MotoGp Marquez - pole di forza; Dovizioso 2° - poi Jorge. Vale 14°! : Il braccio di ferro per la pole va a Marc Marquez. È lo spagnolo della Honda, infatti, a vincere la resistenza delle Ducati nella qualifica del GP d'Austria: per soli 2 millesimi, batte Dovizioso che ...

MotoGp - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà : Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

MotoGp - Libere GP Austria. Andrea Dovizioso : 'Ottimo inizio' - Valentino Rossi : 'Importante entrare nella top ten' : Dovizioso: "Marquez e Lorenzo molto veloci" "La moto funziona particolarmente bene su questa pista, siamo partiti con ottimi tempi. Funziona bene anche sul bagnato, ho un buon feeling soprattutto con ...

MotoGp - GP Austria 2018. Petrucci : “Il problema è Marquez”. Dovizioso : “Tutto molto bene”. Marquez : “La Ducati è forte” : Prima giornata di prove libere sull’acqua per la MotoGP che ha incominciato il lungo weekend del GP di Austria 2018. Le Ducati sono particolarmente accreditate per il successo di questa tappa e infatti le Rosse si sono subito messe in luce ma al comando svetta il solito Marc Marquez. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti della giornata (clicca qui per la cronaca delle FP2). ANDREA Dovizioso: “È andata molto bene, la Ducati ha ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso nonostante la pioggia : “la Ducati va alla grande - il feeling già c’è” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo la conclusione della seconda sessione di prove libere, svelando di essersi trovato a suo agio con la moto La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. AFP/LaPresse Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

MotoGp - Petrucci e la sinergia con… Dovizioso : “ci siamo parlati - abbiamo un patto tra di noi” : Il pilota della Pramac è già proiettato alla prossima stagione, quando condividerà il box con Dovizioso in Ducati Giornata piovosa in Austria, poche possibilità di raccogliere dati e sessione ritardata di qualche minuto. C’è tempo dunque per i piloti di concedere qualche intervista, come fa Danilo Petrucci che ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla prossima esperienza in Ducati. AFP/LaPresse Il ternano ha svelato di aver ...

MotoGp - GP Austria 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso vola al Red Bull Ring in una sinfonia Ducati - soffre Rossi solo 11° : Tutto come previsto. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP conferma ciò che si pensava, ovvero che la Ducati può dominare sul tracciato del Red Bull Ring. La pista posizionata tra i monti della Stiria, infatti, propone un Andrea Dovizioso davvero in grande spolvero, con un tempo eccezionale: 1:23.830, già ampiamente sotto al miglior giro in gara di dodici mesi fa. Alle sue spalle altre due moto di Borgo ...

MotoGp Dovizioso - Lorenzo e il titolo : "Ci servirebbero 2-3 decimi..." : La stella più attesa nel cielo di Zeltweg è la Ducati, che su questa pista è reduce da due vittorie di fila e parte con i favori del pronostico per il GP d'Austria. I suoi piloti sono consapevoli di ...

MotoGp – Dovizioso - il Gp d’Austria e la sfida interna con Lorenzo : “concentrato su me stesso!” : Andrea Dovizioso ottimista, fiducioso e… puntiglioso: le sensazioni del forlivese della Ducati al Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Reduce ...