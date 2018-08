MotoGp | Dall’Igna non si abbatte | “Marquez è Marquez | ma stargli vicino è un bel segnale”

MotoGp - Dall’Igna : Due Ducati in prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Austria, un risultato tutto sommato positivo per Dall’Igna che si proietta già alla gara Risultato tutto sommato positivo per la Ducati, capace di piazzare entrambe le proprie moto in prima fila dietro la Honda di Marquez. Dovizioso e Lorenzo non sono riusciti a precedere lo spagnolo, mettendolo però nel mirino in vista della gara di domani. Lapresse Proprio su questo ...

MotoGp – Dall’Igna - la stagione 2018 e il titolo mondiale : “mi auguro veramente di riuscire a raggiungerlo - ecco perchè” : Il bilancio di metà stagione di Gigi Dall’Igna: le parole del general manager Ducati dopo la doppietta di Brno, in vista del Gp d’Austria Inizia domani, con le prime prove libere, il Gp d’Austria: poco, quasi nullo, il tempo per recuperare le energie, per i piloti della MotoGp, dopo il weekend di Brno, al termine del quali hanno anche disputato una giornata di test. Occhi puntati sulle Ducati, che in Repubblica Ceca hanno ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dall’Igna non sta nella pelle : “una doppietta che ripaga i nostri sforzi. Lorenzo? Ha fatto il suo lavoro” : La doppietta di Brno scatena il box Ducati, Gigi Dall’Igna non riesce a trattenere la felicità dopo la prestazione di Dovizioso e Lorenzo Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, ...

MotoGp – Dovizioso in pole position a Brno : i complimenti di Dall’Igna : Le sensazioni di Gigi Dall’Igna dopo la pole position di oggi di Andrea Dovizioso a Brno Speciale pole position per Andrea Dovizioso, oggi, a Brno: il ducatista partirà domani dalla prima casella in griglia al Gp della Repubblica Ceca, seguito dal connazionale della Yamaha Valentino Rossi e dal leader della classifica piloti Marc Marquez. Grande soddisfazione in casa Ducati per il risultato del forlivese: “ha fatto un giro ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

MotoGp – Dall’Igna pentito? Il direttore generale Ducati pensa solo al presente : “ormai le cose sono andate in questo modo” : Gigi Dall’Igna, l’addio di Lorenzo alla Ducati e il futuro con Andrea Dovizioso: il direttore generale del team di Borgo Panigale pensa solo al presente La situazione in casa Ducati non è del tutto rosea: Jorge Lorenzo ha conquistato due bellissime vittorie, ma a fine anno andrà via dal team di Borgo Panigale, mentre Andre Dovizioso, l’uomo di punta della squadra italiana, confermato per i prossimi due anni, ha ottenuto a ...

MotoGp - Dall’Igna saluta Lorenzo : “difficile trovare un accordo - è tempo di definire la squadra del 2019” : Gigi Dall’Igna è tornato a parlare del futuro di Jorge Lorenzo, sottolineando come sia alquanto complicato trovare un accordo con lui per il rinnovo Ieri le aperture circa una remota possibilità di convincere Lorenzo a rimanere in Ducati, oggi la chiusura a doppia mandata di Gigi Dall’Igna che spegne le residue speranze di vedere lo spagnolo ancora in rosso. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Intervenuto a Radio Sportiva, il General ...

MotoGp - Gigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo? Le porte non sono chiuse in Ducati. Il problema non era solo il serbatoio…” : Il caso Jorge Lorenzo tiene banco dopo la vittoria del maiorchino al Mugello. Lo spagnolo ha trionfato nel GP d’Italia, conquistando il primo successo con la Ducati, ma il matrimonio dell’ex Campione del Mondo con la Rossa sembra ormai agli sgoccioli. Il pilota sembra aver già chiuso le porte a un possibile rinnovo, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri al termine della corsa, ma il discorso non sembra ancora essere chiuso per i ...